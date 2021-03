No BTG+, o cliente pode personalizar o cartão de crédito

Diferentemente da maioria dos bancos, que oferecem modelos de cartão de crédito de acordo com a renda do cliente e com benefícios fechados e embarcados, o BTG+ chegou ao mercado com uma nova proposta. Desde 18 de janeiro, quando foi aberto ao público em geral, quem abre uma conta no banco pode escolher o cartão e os benefícios que mais combinam com seu momento de vida.

Lançado em setembro de 2020 para os clientes do BTG Pactual digital, o BTG+ está disponível para qualquer pessoa desde janeiro com a proposta de oferecer uma experiência financeira personalizada no uso do cartão. Por isso, o BTG+ permite que o cliente escolha quais benefícios quer ter e paga só pelo que quer realmente usar.

Funciona assim: no app BTG+, o cliente seleciona o tipo de cartão, os benefícios que deseja e se quer participar do Invest+, o programa de fidelidade exclusivo do BTG+. É possível escolher qual nome será impresso, personalizar o visual de acordo com a opção de design que mais combina com você, decidir o dia de vencimento da fatura e a senha que preferir.

Escolha seu cartão

São três opções de cartões disponíveis. O BTG+ opção básica permite que qualquer cliente aproveite os benefícios de forma gratuita. Além do Invest+ (cuja mensalidade é de 30 reais por mês para esse plano), entre as vantagens estão o Mastercard Surpreenda, acesso às carteiras digitais Apple Pay e Google Pay, saques na rede Banco24horas e garantia estendida para produtos comprados com o cartão, entre outras opções.

A mensalidade do BTG+ opção avançada é de 15 reais, com isenção da mensalidade para quem gastar a partir de 6.000 reais por mês no cartão ou investir a partir de 100.000 reais. Se acumular 3.000 reais em gastos por mês ou investir acima de 50.000 reais, o cliente tem isenção de 50% da mensalidade.

Além de aproveitar os benefícios da opção básica e ter acesso ao Invest+ por 30 reais ao mês, o cartão nessa modalidade oferece outras vantagens, como assistência médica global gratuita caso a passagem aérea seja comprada com o cartão.

Já o BTG+ Black tem mensalidade de 90 reais. Entre os benefícios exclusivos, há por exemplo, isenção de mensalidade no Invest+, seguro em caso de roubo ou assalto durante ou depois do uso de caixas eletrônicos e acesso ilimitado à sala VIP Mastercard e Lounge Key nos aeroportos ao redor do mundo.

A isenção de 50% da mensalidade é dada para quem gastar a partir de 6.000 reais no cartão por mês ou investir mais de 150.000 reais. Quem gasta 12.000 reais em compras por mês ou investe a partir de 300.000 reais no BTG Pactual digital fica 100% isento.

Conheça todos os benefícios oferecidos por cada opção de cartão de crédito do BTG+

Gastos viram investimentos

Todos os cartões permitem o acesso ao Invest+, benefício que transforma os gastos do cliente em investimentos. Conforme o cliente faz compras no cartão de crédito, o banco deposita um percentual do valor gasto em um fundo simples de renda fixa do BTG, pautado principalmente em títulos do Tesouro Direto, com meta de rentabilidade de 100% do CDI e taxa zero.

Ao acumular 100 pontos em qualquer um dos cartões, 1 real é aplicado no fundo do BTG. A diferença entre os cartões está na conversão de pontos. Quem tem o cartão BTG+ Black já conta com o Invest+ e ganha 1 ponto para cada real gasto. Para o cartão opção básica, cada real garante 0,5 ponto. Para a opção avançada, o real equivale a 0,75 ponto.

Veja as simulações do BTG+ para entender quanto você pode ganhar de acordo com seus gastos mensais

Gestão financeira em tempo real

Após enviar o pedido, um cartão virtual já fica disponível para o cliente começar a fazer suas compras antes de ter a versão física em mãos. Pelo app também é possível fazer a gestão financeira do cartão de crédito.

Além de alterar o limite do cartão como quiser, é possível acompanhar os gastos em tempo real e visualizar as compras por categorias, como parceladas, à vista ou internacionais. Em viagens ao exterior, o cliente pode também ver em tempo real a cotação do dólar que pagará em suas compras.