Netflix: assinantes crescem 31%, para 200 milhões; BDRs devem decolar

A Netflix informou nesta terça-feira (19) que teve uma alta anual de 31% no número de assinantes de seu serviço e, com isso, ultrapassou os 200 milhões de clientes em 2020. Devido a esse aumento, a empresa anunciou que não precisará mais realizar empréstimos para continuar financiando sua ampla grade de filmes e seriados. De outubro a dezembro, a gigante de streaming conseguiu 8,5 milhões de novas assinaturas. Analistas de Wall Street esperavam pouco mais de 6 milhões de novos clientes para a empresa no período, segundo informações da Refinitiv.

Como isso pode influenciar o mercado e os investidores brasileiros? De acordo com o especialista em BDRs da EXAME Research, Bernardo Carneiro, CFA, apesar do aumento da concorrência, a empresa mostrou que seu foco é o ganho de mercado, ou seja, o crescimento. “Essas companhias inovadoras, disruptivas, atraem investidores mais pacientes com lucros e fluxo de caixa. O foco está no faturamento, na quantidade de clientes, no quanto o negócio ganha mercado”, disse Carneiro.

Em 2011, a Netflix realizou um empréstimo para poder financiar sua programação em vários idiomas. O objetivo da empresa era atrair clientes do mundo inteiro para aumentar sua base de assinantes no longo prazo. Nesta terça, a gigante americana informou que “não precisará mais levantar financiamento externo para as operações do dia a dia”.

A Netflix ressaltou que a pandemia do novo coronavírus foi um dos motivos para o número ter aumentado tanto. Isso porque, devido ao isolamento social, muitas pessoas viram a assinatura como uma oportunidade de entretenimento no tempo livre. “Somos imensamente gratos que, nestes tempos desafiadores, pudemos oferecer aos nossos assinantes em todo o mundo uma fonte de escape, conexão e alegria”, informou a empresa em seu resultado trimestral.

O lucro por ação do quarto trimestre da Netflix ficou em US$ 1,19, abaixo do que os analistas esperavam, algo em torno de US$ 1,39. “Embora o lucro líquido da Netflix tenha vindo abaixo das expectativas do mercado, o forte crescimento na base de assinantes parece ter agradado muito o mercado. As ações na Nasdaq no after hours, depois do encerramento do pregão, estão subindo 12% e por isso os BDRs no Brasil devem subir bastante na quarta-feira”, disse o especialista em BDRs.

Por outro lado, a receita da empresa de streaming em 2020 saltou 24% ante o ano anterior, ficando em US$ 25 bilhões. Em relação ao quarto trimestre, a receita somou US$ 6,6 bilhões, uma alta de 21% frente a igual período de 2019.

Com o comunicado da empresa, as ações da Netflix avançaram 12% depois do fechamento do mercado, para US$ 564. Ao todo, a Netflix possui agora 203,7 milhões de assinantes. O principal desafio agora é manter a base de clientes em todo o mundo em um momento em que outras grandes empresas do setor começam a entrar em seu caminho. Há pouco mais de um ano, a Disney estreou seu serviço de streaming, chamado Disney+.

“O grande crescimento em streaming de entretenimento levou concorrentes como Disney, WarnerMedia e Discovery a competir conosco de novas maneiras”, disse a Netflix em seu comunicado. A companhia também informou que tem como objetivo equilibrar seu fluxo de caixa livre neste ano.