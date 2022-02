Ibovespa recua de olho no conflito Rússia-Ucrânia; dólar cai a R$ 5

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 fechou esta quarta-feira, 23, em queda após iniciar o pregão em tom positivo. Por pouco o Ibovespa não perdeu a marca dos 112 mil pontos — o índice caiu 0,78%, aos 112.007 pontos.

A piora ocorreu em linha com as bolsas de Nova York, que entraram em terreno negativo pouco após a abertura do mercado à vista. Com o resultado de hoje, o Ibovespa recua em cinco dos últimos seis pregões — todos afetados pela crise entre Rússia e Ucrânia.

A Rússia anunciou nesta quarta que dará uma "forte resposta" às sanções impostas pelos Estados Unidos, que, na véspera, anunciou a proibição da negociação de títulos russos em seu mercado e no europeu.

O presidente americano Joe Biden, porém, poupou as commodities energéticas russas sob o pretexto de evitar efeitos sobre os preços do petróleo e gás natural. As medidas haviam sido classificadas como brandas pelo mercado, chegando a motivar altas nas bolsas de valores e queda no preço do petróleo na véspera.

Hoje, no entanto, as bolsas reagiram negativamente, com os principais índices americanos registrando quedas.

Dow Jones (EUA): - 1,38%

S&P 500 (EUA): - 1,84%

Nasdaq (EUA): - 2,57%

Apesar da maior aversão ao risco, o dólar comercial segue no vermelho frente ao real. A moeda americana encerrou o dia em queda de 0,94%, a R$ 5,0037 — o menor valor para a cotação desde junho. Na mínima do dia, o dólar chegou a ser negociado a R$ 4,9988.

Destaques de ações

A piora das perspectivas sobre a crise da Ucrânia também teve efeito sobre o preço do barril de petróleo, que voltou a subir.

Apesar da valorização, uma das principais representantes do setor, a 3R (RRRP3), liderou as perdas do Ibovespa. As ações da companhia caem mais de 10%, refletindo seu balanço do quarto trimestre, divulgado na véspera. A 3R Petroleum obteve um lucro líquido de R$ 19,77 milhões no quarto trimestre de 2021, ante um prejuízo de R$ 147,54 milhões registrado em igual período de 2020.

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4), que divulga balanço nesta noite, sobiram 2% e foram o grande destaque positivo do dia entre as ações de maior peso no Ibovespa.

3R (RRRP3): - 12,49%

PetroRio (PRIO3): + 1,43%

Petrobras (PETR4): + 1,42%

Investidores também reagiram negativamente aos números da Localiza (RENT3). A empresa registrou lucro de R$ 442,1 milhões no quarto trimestre, avanço de 10% em relação ao mesmo período em 2020. O resultado, no entanto, ficou levemente abaixo da previsão média de analistas consultados pela Refinitiv, de R$ 461,8 milhões.

"Verificou-se novamente piora nas margens em gestão e terceirização de frotas (GTF) e redução na receita de seminovos devido ao menor número de veículos vendidos. Além disso, a taxa de ocupação em RAC (rent-a-car, aluguel de carros, em português) apresentou piora e a depreciação por veículo retomou a patamares próximos do pré-pandemia devido à aquisição de carros novos, ainda no início de sua vida útil", avalia Leo Monteiro, analista da Ativa, em relatório.

Localiza (RENT3): - 5,23%

Entre as maiores altas, estão as ações de Rede D’Or (RDOR3) e SulAmérica Seguros (SULA11). As ações da SulAmérica disparam 25% após Lauro Jardim, de O Globo, noticiar que a empresa havia sido comprada pela Rede D’Or. As empresas ainda não se pronunciaram sobre a possível operação.

SulAmérica Seguros (SULA11): + 25,16%

Rede D’Or (RDOR3): + 8,82%

Ainda na ponta positiva, a Eletrobras (ELET6) subiu mais de 3%, reagindo à aprovação de acionistas ao processo de privatização da companhia.

Eletrobras (ELET6): + 3,27%

No radar de investidores, estiveram ainda dados de inflação, que voltaram a sair acima do esperado. O IPCA-15 de fevereiro, divulgado nesta manhã, ficou em 0,99% ante expectativa de 0,85% de alta. A inflação anual acelerou de 10,20% para 10,76%.