Ibovespa cai com exterior após Rússia tomar maior usina nuclear da Europa

Ibovespa hoje: o principal índice da B3 inicia a sexta-feira, 4, em queda, acompanhando o cenário negativo no exterior, que segue atento à guerra entre Rússia e Ucrânia. Após nove dias de confronto, o sentimento de aversão a risco aumentou depois que tropas russas ocuparam, na noite passada, a área da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia – a maior da Europa.

Os projéteis lançados pela Rússia causaram um incêndio no local, aumentando o temor de um vazamento como o de Chernobyl. Porém, as autoridades ucranianas reforçaram que não foi detectado um vazamento radioativo.

Às 11h:

Ibovespa : - 0,83%, aos 114.211 pontos

O acirramento do confronto volta a derrubar as bolsas internacionais. Na Europa, os principais índices recuam mais de 3%, enquanto o índice Moex, da bolsa russa, segue fechado para negociações pelo quinto dia consecutivo. Nos Estados Unidos, os futuros dos principais índices também operam em queda, refletindo o sentimento global de instabilidade.

Stoxx 600 (Europa) : - 2,82%

Dow Jones futuro (EUA) : - 1,02%

S&P 500 futuro (EUA) : - 0,99%

Nasdaq futuro (EUA) : - 0,96%

O movimento leva investidores a buscarem opções mais seguras de investimento, o que fortalece o dólar globalmente. O dollar index, que mede a variação da moeda americana frente a uma cesta de moedas fortes, avança pelo segundo dia consecutivo. Por aqui, o dólar comercial também avança contra o real após registrar forte queda de 1,55% na sessão passada.

O petróleo também se fortalece e avança mais de 3%.

Dólar comercial : + 1,17%, aos 5,087 reais

Dollar Index : + 1,10%

Petróleo Brent : + 3,05%, a 113,83 dólares o barril

No cenário local, investidores também ficam atentos à divulgação do PIB brasileiro. O Produto Interno Bruto teve crescimento acima do esperado no quarto trimestre e recuperou em 2021 as perdas da pandemia de Covid-19. No acumulado do último ano, a economia registrou expansão de 4,6%, depois de encolher 3,9% em 2020, taxa recorde da série histórica iniciada em 1996.

Analistas, no entanto, seguem cautelosos com o desempenho da economia para este ano. “Além da leitura de hoje deixar um baixo carrego para 2022, de 0,3%, no âmbito nacional, a taxa Selic elevada somada ao elevado patamar de preços, os impactos do fenômeno La Niña na produção agrícola e o cenário eleitoral devem frear o crescimento no ano”, comentaram, em nota, analistas do BTG Pactual.