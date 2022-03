Dólar sobe ante o real, mas acumula perdas de 1,5% na semana

O dólar comercial fechou em alta de 1,03% ante o real nesta sexta-feira, 4, com investidores recompondo parte das posições em dia de rali global da moeda americana, reflexo da busca por segurança diante do recrudescimento das incertezas acerca da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Ainda assim, o dólar acumulou baixa na semana, com o real beneficiando-se da alta quase em linha das commodities, que caminham para fechar a melhor semana em anos.

O dólar comercial terminou esta sexta cotado em R$ 5,078, ante R$ 5,026 da véspera. Na máxima de mais cedo, foi a R$ 5,102. Na quarta-feira da semana passada, chegou a operar na faixa de R$ 4,99.

O câmbio sentiu nesta sessão a força global do dólar. A moeda americana saltava cerca de 1% ante um grupo de rivais de países ricos, puxada pelo mergulho do euro abaixo de US$ 1,10.

Os movimentos eram resultado da combinação entre uma economia europeia mais vulnerável à crise envolvendo a Rússia e a hipótese de que a divergência de política monetária continuará a impulsionar o dólar — reforçada por dados que mais cedo mostraram geração de empregos nos EUA em fevereiro bem acima do esperado.

Na semana, o índice do dólar saltava 2,1%, maior alta desde as semanas seguintes à declaração da pandemia de covid-19, em 2020.

Mas ante o real o dólar não teve êxito na semana encurtada pelo Carnaval, na qual a cotação recuou 1,51%. A taxa de câmbio seguiu amparada pela leitura de que os ativos de mercados emergentes exportadores de commodities — caso notório do Brasil — serão beneficiados pela força das matérias-primas, pelo menos em situação de impactos controlados da guerra sobre a economia mundial.

Segundo o Goldman Sachs, o beta (a sensibilidade) do real aos preços do petróleo é das mais altas entre as moedas consideradas pelo banco — junto com a coroa norueguesa. O petróleo tipo Brent fechou esta sexta no maior patamar desde fevereiro de 2013, a US$ 118,11 por barril.

O Barclays chama a atenção para o choque "positivo" ao câmbio decorrente do aumento dos termos de troca (de forma geral, razão entre preços de exportação e importação), com 68% das exportações brasileiras compostas de commodities, e lembrou ainda chances de juros mais altos no Brasil à medida que as pressões inflacionárias aumentam.

O Barclays segue com estratégia no mercado de opções conhecida como "seagull", que, no caso, lucra caso o dólar se mantenha abaixo de R$ 5,23 — ou seja, a taxa seria uma espécie de teto para a moeda americana neste momento.

Para o ex-diretor do Banco Central Tony Volpon, parte do processo de apreciação recente do real reflete fatores estruturais, e ele não descarta a possibilidade de a taxa de câmbio retornar a patamar abaixo de R$ 5 à frente.

"O dólar vai ficar por aí [taxa de câmbio rondando R$ 5], mas não vejo por que não trabalhar em 4 [reais] e alguma coisa. É bem possível, não vejo nenhum problema nisso", disse.

Em 2022, o dólar se desvaloriza 8,88%, o que deixa o real isolado no posto de divisa com melhor desempenho no período.

O produto interno bruto (PIB) brasileiro registrou em 2021 crescimento de 4,6%, maior taxa desde 2010, quando houve expansão de 7,5%, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado surpreendeu positivamente o mercado, mas não alterou de forma significativa as perspectivas menos favoráveis para este ano, segundo economistas.