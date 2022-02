Dólar fecha fevereiro em queda de 2,82% e registra 4ª queda mensal seguida

O dólar comercial voltou a fechar em alta nesta sexta-feira, 25, subindo 0,99%, a R$ 5,156, com o mercado local descolando de pares. O movimento foi de cautela, com investidores buscando proteção antes do feriado de Carnaval, que irá paralisar as negociações na B3 por quatro dias.

A cotação foi pressionada ainda pela formação da Ptax, taxa de câmbio calculada pelo Banco Central e usada como referência para contratos envolvendo negócios em dólar. A Ptax é calculada diariamente, mas costuma ficar mais volátil no último pregão do mês porque essa última Ptax será utilizada para contratos cambiais do mês seguinte.

A alta do dólar nesta sexta se somou ao salto de cerca de 2% da véspera. Com isso, a moeda aumentou 3,13% em dois dias, ritmo mais intenso nessa comparação desde julho de 2021. Foi o suficiente para a moeda zerar as perdas na semana e fechar o período com valorização de 0,28%. É a primeira vez desde a semana finda em 7 de janeiro que o dólar acumula ganho semanal.

A cotação amenizou as perdas em fevereiro para 2,82%. De toda forma, é a primeira vez que o dólar perde valor no mês desde 2017. Esta é a queda mais intensa desde 2010 (-4,66%).

Com o resultado, o dólar engatou o quarto mês de baixas ante o real, declínio de 8,61% no período. É a mais longa sequência negativa para a moeda americana desde o último quadrimestre de 2009, quando os mercados globais tentavam se recuperar do caos gerado pela grande crise financeira que havia estourado no ano anterior.

*Com a Reuters