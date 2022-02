Clube recebe Fonseca, da Frontier: estatais já precificam risco eleitoral

Enquanto parte dos investidores preferem evitar ações de empresas estatais em ano de eleição, a gestora Frontier Capital, do co-fundador e CIO Rodrigo Fonseca, tem concentrado a carteira em Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR3/PETR4). Grande parte do risco eleitoral, segundo Fonseca, já está nos preços das ações.

"O processo foi antecipado no ano passado e esses ativos sofreram bastante. Então, os preços da Petrobras e do Banco do Brasil estão convidativos", disse Rodrigo Fonseca em sua participação na 18º edição do Clube, videocast semanal da EXAME Invest. O programa é apresentado por Daniel Cunha, da área de sales do BTG Pactual, e Bruno Lima, head de análise de ações do BTG Pactual digital.

Formado em Administração pela FGV e com MBA pela Universidade de Chicago, Rodrigo Fonseca tem uma extensa carreira de quase 30 anos no mercado financeiro e passagens por Morgan Stanley, ARX, Opportunity e Vertra Capital.

Para o CIO da Frontier, as eleições ainda podem causar reações negativas no mercado, mas a assimetria já é favorável. "Tem mais para ganhar do que para perder, o que justifica as posições."

As ações da Petrobras, de acordo com os cálculos de sua equipe, teriam que subir 50% para bater o desconto histórico com empresas estrangeiras, que já estão baratas, na visão da gestora. "Existe a questão do ESG e se [a indústria de petróleo] já está no final. Mas o mercado, às vezes, desconta demais. A Petrobras de hoje é uma empresa que está devolvido muito capital. Isso reduz o risco." Pelas projeções de mercado a empresa deve entregue dividend yield de cerca de 20% neste ano.

O valuation considerado atrativo também foi um dos pontos que levou a Frontier a investir nas ações do Banco do Brasil, com 0,76x P/VP (Preço/Valor Patrimonial), o mais baixo entre os gigantes do setor. "É muito barato." O menor preço, disse Fonseca, ajuda a proteger os papéis do efeito da maior competitividade no sistema financeiro.

"Bancos como o Itaú tem maior prêmio de franquia, de poder de mercado. Considerando que a competição vai reduzir o diferencial entre os bancos, o valuation do Itaú vai ser mais afetado. O Banco do Brasil está em preço de liquidação, então não tem esse problema."

