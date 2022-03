BRF (BRFS3) recua na bolsa após China suspender importação de aves

As ações da BRF (BRFS3) recuam mais de 4% na bolsa por volta das 11h30 desta sexta-feira, 4, e ficam entre as maiores perdas do Ibovespa após uma suspensão de importações por parte da China.

Segundo informações da Bloomberg, a Administração Geral da Alfândega da China suspendeu as importações de aves da fábrica da BRF localizada em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a partir do dia 5 de março.

O motivo da interrupção não foi divulgado. A BRF ainda não se manifestou sobre a decisão.

