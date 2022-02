Americanas: forte queda das ações é oportunidade, avalia BTG

As ações da Americanas caíram mais de 11% nos dois primeiros pregões desta semana em meio à instabilidade de suas plataformas de e-commerce. O sites Americanas.com.br e Submarino.com.br vêm enfrentando problemas desde o fim de semana, quando a companhia identificou "acesso não autorizado" e decidiu suspender seus servidores. As perdas em volume bruto de mercadoria (GMV) são estimadas em até 100 milhões de reais para cada dia sem seus canais de vendas online. O prejuízo já supera 2 bilhões em valor de mercado.

A desvalorização dos papéis, para analistas do BTG Pactual, pode ser uma oportunidade de compra para investidores que visam horizontes mais longos. Com preço-alvo de 45 reais, o BTG projeta cerca de 50% de alta para as ações da Americanas (AMER3). "É uma tese que gostamos para o longo prazo. Vemos a Americanas como uma das vencedoras do e-commerce", disse Luiz Temporini, analista do BTG Pactual no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro.

No curto prazo, porém, Temporini espera um ambiente de maior volatilidade nas ações do setor e, especialmente, nas da Americanas. O analista citou a piora do cenário competitivo e taxas de inflação e juros mais altas como motivadores para a maior cautela do mercado sobre papéis de e-commerce. "Enquanto se manter a instabilidade no site da Americanas, ela vai perder resultado em um cenário em que todo mundo já está sofrendo com redução de margem", afirmou.

