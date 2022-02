Americanas: cenário ainda é adverso, apesar de resultado sólido, diz BTG

A Americanas apresentou lucro líquido recorrente de 345,9 milhões de reais no quarto trimestre, encerrando 2021 com lucro recorde de 730,9 milhões de reais. As volume bruto de mercado (GMV) da companhia, que inclui vendas de parceiros, cresceu 28% na comparação anual para 18,1 bilhões de reais, enquanto a receita líquida ficou em 9,10 bilhões de reais, 21% acima do registrado no quarto trimestre de 2020.

O resultado, apresentado pela Americanas na última noite, foi considerado positivo pelo BTG Pactual. "O balanço foi sólido e acima do apresentado por seus concorrentes", afirmou Marcel Zambello, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro.

Apesar do resultado, Zambello ainda vê o momento como desafiador para as ações da empresa, que vem sofrendo instabilidade em seus canais de e-commerce desde o fim de semana. "Há uma perda de 80 a 100 bilhões de reais em vendas por dia que os sites estão fora do ar. Mesmo sendo efeito não recorrente, isso vai afetar o resultado do próximo trimestre. Precisa ver como essa questão será resolvida."

Outro ponto de atenção para os acionistas da americanas, segundo Zambello, é a conjuntura macroeconômica, ainda desfavorável para o e-commerce. A desaceleração do crescimento e o aumento da competição no setor, disse, estão entre os maiores riscos para os papéis da Americanas. "Há uma entrada muito forte de concorrentes asiáticos, que estão ganhando participação de mercado muito rapidamente. O serviço, em geral, é pior, mas os preços são mais competitivos. Tem que ver como isso afetará a margem, já que a competição está muito forte no segmento."

