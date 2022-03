Ações do Sberbank, maior banco da Rússia, desabam 90%

As ações do Sberbank, maior banco da Rússia, desabam 88% na bolsa de Londres por volta das 11h30 desta quarta-feira, 2. Mais cedo, os papéis chegaram a acumular queda de 95%, levando a ação do banco a ser negociada a um centavo.

A derrocada dos papéis reage à saída do Sberbank do mercado europeu, anunciada nesta quarta diante das sanções enfrentadas pelo banco em represália pela invasão da Ucrânia.

O Banco Central Europeu ordenou o fechamento do braço europeu do Sberbank, disse a autoridade do mercado financeiro da Áustria, sugerindo que a instituição estava “falindo ou provavelmente falindo" com a corrida aos saques que se seguiu à invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Na situação atual, o Sberbank decidiu se retirar do mercado europeu", afirmou o banco em um comunicado divulgado por agências de notícias russas.

Enquanto a bolsa russa segue fechada, são as empresas listadas no exterior que sofrem as maiores penalizações pelo conflito do país com a Ucrânia.

Outras importantes ações russas listadas em Londres também registraram fortes quedas nesta quarta-feira, entre elas as petrolíferas Lukoil e Rosneft, além da produtora de gás Novatek. As três recuam, respectivamente, 77%, 63% e 74%.