Necton lança área Corporate de olho em médias e grandes empresas

Uma das corretoras que mais cresceram nos últimos anos, a Necton Investimentos decidiu lançar uma ofensiva para ampliar a captação de empresas médias e grandes como clientes.

A nova área chamada de Necton Corporate atenderá os 1.000 clientes corporativos que já integram a base da corretora e tem a meta de chegar a 10.000 empresas até 2022.

Para liderar a área, a Necton contratou o executivo Márcio Checheto, que vai ocupar a posição de superintendente.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado e passagem por instotuições como Citibank, HSBC e Bradesco, Checheto vai comandar um projeto que pretende conciliar a agilidade de uma fintech com a estrutura robusta de uma instituição como o BTG Pactual e a rede de distribuição da Necton. O BTG comprou a Necton em outubro passado.

A linha de produtos disponíveis para empresas saltará, já neste primeiro momento, de 2 para 13 opções.

“A transformação no mercado de varejo trouxe novas tecnologias e experiências e, com esse know-how, poderemos avançar no segmento de Corporate & Empresas, em que existe uma grande oportunidade de crescimento", disse o executivo.

"Com a criação da área na Necton, vamos segregar a base de clientes, oferecer tratamento especial e qualificar o melhor serviço às empresas. Isso gera proximidade e grandes oportunidades de negócio”, completa.

O BTG comprou a Necton por cerca de 350 milhões de reais, como parte da estratégia de ganhar escala no segmento voltado para o investimento de varejo digital.

Com a Necton, o BTG Digital reforçou duas das três frentes de crescimento estratégico: o canal B2C, representado pela plataforma aberta 100% digital, com aquisição de clientes via marketing online; e o canal B2B, com forte atuação de escritórios de agentes autônomos, gestoras e consultores autorizados pela CVM, com tíquete médio mais elevado.

Para a Necton, a venda para o BTG significou a oportunidade de acelerar o crescimento, além de dispor da solidez do maior banco de investimento da América Latina (do mesmo grupo que controla a EXAME).

O segmento de Corporate (voltado para médias e grandes empresas) está em expansão no mercado. No BTG Pactual, banco teve o seu melhor trimestre desde o IPO em Corporate & Lending: a carteira de crédito chegou a 73,7 bilhões de reais, um aumento de 160,2% em relação ao quarto trimestre de 2019.