Natura tem lucro de R$175,7 mi no 4º tri; cia reverte prejuízo de 2019

A Natura&Co, controladora de marcas como Avon e The Body Shop, divulgou nesta quinta-feira resultado de quarto trimestre dentro do esperado pelo mercado, apoiada em crescimento de receita e controle de custos.

A companhia teve lucro líquido consolidado de 175,7 milhões de reais para quarto trimestre, período em que o grupo lançou uma oferta pública de ações que atingiu 5,6 bilhões de reais. O desempenho reverteu resultado negativo de um ano antes, apesar de restrições à circulação em vários países onde a empresa atua.

A empresa teve resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 1,25 bilhão de reais no período, salto de 21,3%. Analistas, em média, esperavam Ebitda da Natura&Co de 1,29 bilhão de reais, segundo dados da Refinitiv.

A Natura&Co também anunciou que o vice-presidente financeiro, José Antonio Filippo, vai deixar o grupo no final do ano, e que Guilherme Castellan, egresso do grupo de bebidas AB InBev, vai assumir a posição de vice-presidente adjunto e trabalhará em colaboração com Filippo até a saída do executivo da companhia, quando então se tornará efetivo no posto.

A receita líquida da companhia no quarto trimestre somou cerca de 12 bilhões de reais, expansão de 24,3% na comparação anual. Enquanto isso, o custo de mercadoria vendida evoluiu 24%.

Segundo a Natura&Co, as vendas digitais totais do grupo subiram 79% no trimestre, com as vendas online da marca Aesop atingindo 30% da receita. Na marca Natura, o número de pedidos nos mais de 1 milhão de lojas online de consultoras cresceu 60% sobre o quarto trimestre de 2019.