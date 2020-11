Até onde vai a bolsa? Vai depender da solução fiscal, diz Sequeira, do BTG

A bolsa brasileira se valorizou 13% neste mês, alimentando expectativas de investidores de que a redução das incertezas, especialmente no front externo, abre caminho para um rali mais duradouro das ações. Mas, em vez de euforia, o momento exige cautela: a continuidade da valorização dependerá da forma como o governo e o Congresso vão enfrentar a gravidade da situação fiscal. É o que afirma Carlos Sequeira, head de research do BTG Pactual.

“Desde a eleição do (Joe) Biden, temos visto uma euforia dos mercados externos, levando o Brasil a reboque. Mas a verdade é que o Brasil depende mais da dinâmica das contas públicas do que do exterior, de como o governo vai endereçar a demanda por mais gastos sociais por causa da pandemia e ao mesmo tempo manter as contas equilibradas”, diz.

Segundo ele, traçar um cenário positivo para a economia brasileira em 2021 terá que necessariamente vir acompanhado de uma perspectiva concreta de solução para a questão fiscal. “Chegamos a um ponto em que sinalizações e declarações não são suficientes”, afirma o chefe da área de pesquisas do BTG (do mesmo grupo que controla a EXAME).

Leia a seguir trechos da entrevista de Sequeira à EXAME Invest:

A bolsa brasileira ensaia uma recuperação neste fim de ano. É um movimento sustentável?

Desde a eleição do (Joe) Biden, temos visto uma euforia dos mercados, levando o Brasil a reboque. É um rali forte que reflete muito mais fora do que dentro. Mas a verdade é que o Brasil depende mais da dinâmica das contas públicas do que do exterior. Depende de como o governo vai endereçar a demanda por mais gastos sociais por causa da pandemia e ao mesmo tempo manter as contas equilibradas. Traçar um cenário positivo para a economia brasileira em 2021 terá que vir junto da perspectiva de uma solução para a questão fiscal. Eu ficaria cauteloso neste fim de ano e acompanhia os acontecimentos políticos e econômicos até o início do ano que vem.

E qual a sua avaliação sobre o tema fiscal? O governo transmite a sinalização necessária de que vai atacar essa fragilidade?

Existem sinalizações, mas chegamos a um ponto em que isso não é mais suficiente. A todo momento alguém diz que as reformas são importantes ou que um programa social (como o Renda Cidadã) virá acompanhado de ajuste de despesas. Mas são necessárias ações concretas. A questão é como se faz para casar a agenda política com a intenção de ajuste. É pouco provável que passe algo antes do segundo turno. E depois restará um calendário muito apertado neste ano para discussões que são difíceis, que demandam escolhas.

O voto de confiança do mercado à equipe econômica não resolve mais?

Cada vez o mercado fica mais preocupado. O voto de confiança vai perdendo a validade. Vou dar um exemplo: o aumento das taxas de juros de longo prazo desde agosto, que mostram que uma solução ainda não foi encontrada. A NTN-B 2035 (título do Tesouro), por exemplo, vem subindo. Os juros cresceram de 3,40% em agosto para 4,20% no fim de outubro. Mostra a preocupação com a situação fiscal.

Mas continuamos a achar que o governo e o Congresso vão encontrar uma solução que vai respeitar a situação fiscal do país, o Teto de Gastos e a necessidade de encontrar uma origem de recursos que financie um programa maior de gastos sociais. É o nosso cenário base. Mas conseguimos ver cenários alternativos que podem não ser tão positivos, como um em que o governo crie um programa social fora do Teto de Gastos, por exemplo. Uma sinalização nessa direção já faria o mercado reagir bem negativamente.

Como fica a taxa Selic no próximo ano nesse cenário? A inflação não preocupa?

Estimamos que ficará em 3% ao ano. Tudo vai depender do fiscal, que será o fiel da balança. A nossa interpretação é que esse movimento de aumento da inflação no curto prazo é passageiro. Tem uma inflação de alimentos, que tende a perder força na primeira metade do ano que vem, o que deve impedir que o juro tenha que subir rapidamente. Esse é o nosso cenário base. Mas o que pode levar o Banco Central a subir os juros de forma mais acelerada? A questão fiscal não ser endereçada e isso se refletir no câmbio, com impacto na inflação no atacado. E respingar na inflação ao consumidor. A Selic vai aumentar. A questão é com qual intensidade e velocidade.

Enquanto governo e Congresso não agem, o que se pode esperar do cenário externo?

Estamos com um vácuo de notícias no Brasil. As eleições têm esse efeito, ainda mais municipais. Ficamos à mercê do que acontece lá fora. Há duas variáveis a observar. Primeiro, o fato de que a margem da vitória do Biden foi grande o suficiente para evitar contestações longas. Seria preciso reverter os resultados em diferentes estados, o que é improvável. E o segundo ponto é que o equilíbrio de forças deve ser maior do que se esperava originalmente, com o provável controle do Senado pelos republicanos. Esse balanço de forças evitaria que decisões vistas como antimercado fossem aprovadas.

As eleições trouxeram uma mensagem mais ao centro. A sociedade não deu uma carta branca para os democratas. E depois vieram as vacinas, da Pfizer e da Moderna. As duas notícias animaram os mercados. Parece que a pandemia está com os dias contatos. Dito isso, os próximos dois a três meses ainda vão ser duros. Temos visto o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, com aumento do número de casos e de internações.

Esses meses difíceis podem levar a economia a uma recuperação em forma de W?

Não, não acho que será em W. Nos Estados Unidos, tem a discussão do novo pacote de estímulos que está sendo negociado entre democratas e republicanos É do interesse da sociedade que se negocie alguma coisa para compensar a diminuição da atividade. Se não houver nada, a economia vai se desacelerar, mas não acho que será em W. Pode ter impacto no mercado, principalmente os que estão eufóricos, como o brasileiro.

Diante desse cenário, como vocês se posicionaram? Fizeram ajustes nas carteiras?

De novo, a dinâmica do mercado brasileiro depende do Brasil. Não acho que a relação do país com os Estados Unidos mude tanto assim com a eleição. É só lembrar que nem é o principal parceiro comercial. O mercado acionário no Brasil vai sempre refletir de alguma forma o que acontece nos mercados globais, especialmente nos Estados Unidos, mas o impacto prático no nosso dia a dia não é tão grande.

Nós temos já algum tempo uma carteira mais equilibrada, mas, de novo, por causa da preocupação com o que acontece no país. Já há bastante tempo temos um pedaço da carteira que é exposta a empresas exportadoras, por causa do câmbio. A Vale é um exemplo de uma ação que temos na carteira já há muito tempo. E ela diversifica no sentido de adicionar exposição cambial. Se algo não dá certo, temos uma proteção via câmbio.

Outra parte está alocada em infraestrutura. São empresas que têm fluxos de caixa muito longos, com as ações impactadas pelo movimento das taxas de juros de longo prazo. Mas, ainda assim, eu acho que elas têm uma capacidade ímpar de fazer investimento em infraestrutura, sejam concessões rodoviárias ou ferroviárias, terminais portuários, obras de energia, estrutura de telecomunicações, em saneamento.

Temos um governo que tem interesse em fazer parcerias com a iniciativa privada, em conceder projetos, e que tem trabalhado em regulação para tornar esses investimentos mais seguros. Essa mudança do arcabouço legal é uma das razões para o meu otimismo. E hoje existem recursos para financiar projetos de longo prazo a custos decentes, por mais que os juros tenham subido um pouco. Estamos falando de juros de 7,5% ao ano, e não de 18%, 20% ao ano, como era alguns anos atrás.

Essa combinação pode fazer com que a gente tenha alguns bons anos de investimento em infraestrutura no país.

Quais outros setores vocês consideram atraentes?

Eu continuo a gostar do tema de e-commerce. Muita gente pergunta se já não andou muito. Realmente, a performance foi excelente. Mas isso vai continuar presente. Tivemos a aceleração de uma tendência que já vinha antes da pandemia. Mesmo quando as lojas reabrirem, o crescimento deve desacelerar, mas ainda será em um ritmo forte.

E também gostamos de construção civil, que acaba sendo o mesmo tema de infraestrutura. Continua a existir financiamento de longo prazo. Temos na carteira uma empresa, a Gerdau, que produz aço longo e que se beneficia tanto com a construção acelerando como com a infraestrutura também. E que tem produção nos Estados Unidos.

Eu gosto também de telecom no nível de preços atual. É um setor que ficou muito para trás e muito barato e que passa por uma profunda transformação. As pessoas olham que é um setor sem crescimento de top line (de vendas) e não ficam muito animadas. Mas o que está acontecendo com a Oi, com a venda da operação móvel, vai permitir a consolidação do setor. Vão ficar três operadoras e haverá muito ganho de redução de custo.

Além disso, a criação da empresa de infraestrutura da Oi também permitirá às demais operadoras que também otimizem os seus investimentos. Em vez de várias redes na mesma região, haverá uma rede neutra para várias operadoras. Será a otimização do capital alocado em um setor que é intensivo em capital, algo que vai melhorar o retorno.

Há uma grande oportunidade de crescimento do negócio de banda larga de qualidade, de fibra (ótica), no Brasil, que já vem acelerando muito. É um efeito também da pandemia, as pessoas começaram a concluir que a conexão atual não resolve mais, não dá para fazer tudo o que está acontecendo, vídeos e tudo o mais. Há várias operadoras pequenas oferecendo.

Os dados da bolsa mostram a volta do investidor estrangeiro a partir de outubro. É sustentável?

Eu acho cedo para dizer que é uma tendência. Pela primeira vez em muito tempo vemos um movimento mais forte do estrangeiro para o Brasil, isso chama a atenção. Já são dois meses. Parte se deve ao cenário externo, ao entendimento de que o novo cenário político nos Estados Unidos vai favorecer mercados emergentes e daí entramos nesse grupo. Mas, de novo, isso dura tanto quanto o governo demorar para endereçar a questão fiscal.