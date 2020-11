Na briga com corretoras, Itaú quer triplicar assessores de investimentos

O Itaú Unibanco anunciou nesta sexta-feira, 27, uma iniciativa que deve acirrar a competição no mercado de investimentos. O maior banco de varejo nacional montou uma ofensiva para ampliar a área de gestão de patrimônio, com o objetivo de tentar reconquistar os clientes que trocaram os serviços de assessoria do banco pelos de uma corretora. De acordo com uma conta feita pelo próprio Itaú, 40% dos recursos dos clientes estão em outras instituições. Para mudar o jogo, o bancão planeja triplicar sua força de atendimento aos investidores.

Aprenda a cuidar melhor de seu dinheiro, sem complicações. Conte com a assessoria especializada do BTG Pactual digital

A ofensiva foi anunciada um dia depois de o Itaú decidir segregar sua participação na XP Investimentos, segundo decisão aprovada pelo conselho. Os 41,05% que o banco detém na XP serão migrados para uma nova sociedade, separada da estrutura do Itaú, chamada Newco. O “divórcio” entre o banco e a corretora deve abrir espaço para que o Itaú aposte nas próprias estatégias de ampliação de participação no mercado de investimentos.

Para chegar a mais clientes, o Itaú disse que pretende multiplicar seus assessores de investimentos. Gerentes dos segmentos Personnalité, Uniclass e das agências digitais passarão por um processo de especialização para poder recomendar aplicações financeiras para os clientes do banco. São aproximadamente 9.000 profissionais, atualmente, e o Itaú recorrerá ainda a novas contratações. A mudança replica o modelo de agentes autônomos de investimento das corretoras, mas usando a mão de obra de dentro de casa.

“Nosso objetivo é triplicar a base de especialistas, regionalizar o atendimento e atuar em conjunto com gerentes do varejo, que têm profundo e longo conhecimento das necessidades do cliente”, disse Carlos Constantini, diretor da área de wealth management do Itaú.

Ele diz que o banco detém mais de 1,2 trilhão de reais em ativos de clientes (nessa conta entram também os recursos das contas de varejo) e, desse total, cerca de 740 bilhões de reais estão na área de gestão de patrimônio. “Já temos 30% de participação no mercado de alta renda. Com essa nova iniciativa, desenvolvida nos últimos dois anos, a intenção é ampliar essa participação para os segmentos Uniclass e agências”, contou André Rodrigues, diretor-executivo do banco de varejo do Itaú.

O gerente virou assessor

Em um programa piloto, o Itaú selecionou alguns clientes para ter uma assessoria personalizada de investimentos. “A maior prova de sucesso desse novo modelo foi o aumento de rentabilidade para os clientes. Já temos muitas ferramentas dentro de casa para promover recomendações personalizadas, cliente a cliente”, diz Cláudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência do Itaú.

A ideia é que conforme mais profissionais sejam treinados e contratados para fazer o serviço de assessoria no Itaú, mais clientes sejam prospectados para realizar investimentos dentro da plataforma do banco. As mudanças devem começar a ser percebidas ao longo do primeiro semestre de 2021. “Vai der um modelo de encarteiramento: cada especialista de investimentos vai ter a meta de captar e atender um determinado numero de clientes”, afirma Luiz Severiano, diretor de private banking do Itaú.

Questionado sobre a remuneração dos novos assessores, Constantini disse apenas que quanto maior for o rendimento do cliente, maior será o pagamento aos especialistas.

“O modelo de remuneração dependerá tanto de captação de clientes quanto do gerenciamento de carteira. Isso, somado ao fato de que os assessores terão a segurança de ter um (valor de remuneração) fixo, faz com que eles não sejam tentados a fazer coisas diferentes das que recomendamos”, diz o diretor do Itaú.

Aplicativo

Desde 2017 o Itaú distribui produtos de terceiros em sua plataforma de investimentos. No mês passado, o Itaú anunciou o íon: um aplicativo dedicado ao atendimento dos clientes que aplicam seu dinheiro no banco. Nesse aplicativo, o cliente poderá acompanhar a rentabilidade da carteira, checar as opções de investimentos e ter acesso a notícias.

O íon deve ficar disponível para quem já é cliente do Itaú a partir do mês que vem e será aberto para não-clientes no final do primeiro semestre de 2021. Ele não substituirá os serviços do aplicativo full service do Itaú, mas poderá ser usado por quem tem interesse em acompanhar somente o desempenho dos seus investimentos.