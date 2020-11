Na Black Friday, corretoras oferecem CDBs que rendem até 162% do CDI

A Black Friday não precisa ser sinônimo de gastos e consumismo. Também pode significar oportunidades para quem deseja poupar e investir. Ao menos quatro bancos e corretoras (C6 Bank, BTG Digital, Sofisa Direto e modalmais, oferecem nesta semana CDBs (Certificados de Depósito Bancários) que rendem até 162% do CDI. Essa rentabilidade supera hoje em mais de quatro vezes o retorno da poupança.

O C6 é a instituição financeira que oferece a remuneração máxima. Até o fim da próxima segunda-feira (30), a remuneração vai variar entre 115% e 140% do CDI, de acordo com o vencimento. Para quem é cliente TIM, a rentabilidade vai de 117% a 142% do CDI. Somente nesta sexta-feira, 27, o banco oferecerá remuneração especial para o CDB pós-fixado com resgate para cinco anos. A rentabilidade será de 162% do CDI para quem é cliente TIM e 161% do CDI para os demais clientes.

Já o BTG Pactual Digital, em sua Blue Week, traz duas possibilidades de investimento em CDB (Certificados de Depósitos Bancários). Um deles prefixado, com retorno próximo aos 11% ao ano (com o valor exato definido a cada dia), e outro pós-fixado, com rendimento de 155% do CDI. Os produtos têm prazo de cinco anos e aplicação mínima de 10 mil reais.

Até o dia 30 os clientes do Sofisa Direto ainda podem investir no CDB Black 150, um CDB com prazo de um ano e rentabilidade de 150% do CDI. A oferta tem aplicação mínima de 5 mil reais e os clientes ainda terão a taxa de 150% válida por mais seis meses para novos aportes no mesmo produto. O banco também lança, nesta sexta-feira, 27, um CDB, com liquidez diária e rentabilidade de 115% do CDI. Os investimentos podem ser realizados a partir de 1 real, diretamente pelo aplicativo ou site do banco.

Alan Gahni, especialista de renda fixa da EXAME Research, aponta que mesmo diante da rentabilidade atual da Selic, vale a pena aplicar no produto. “O CDI é taxa flutuante. Hoje baixo está abaixo de 1,90%, mas há perspectiva de alta.”

Para um período de cinco anos, a rentabilidade de um título que rende 100% do CDI será de 7,39%. Se considerarmos um CDB de 150%, e retirarmos 2 pontos porcentuais do prêmio de risco da parte prefixada do título, a rentabilidade fica em torno de 9%, explica Gahni. “Nada mal. O CDB é um ótimo produto para compor a parte mais conservadora da carteira, pois tem rentabilidade garantida.”