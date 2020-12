Mutação da covid derruba bolsas; plástico na cerveja e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Fechamento de fronteiras derruba bolsas na Europa; petróleo cai 5%

Medidas de restrição à circulação trazem de volta temor de retração na economia e se sobrepõe à notícia de aprovação de pacote de US$ 900 bi nos EUA

Congresso dos EUA chega a acordo final sobre pacote fiscal

A medida vem em meio a um aumento no número de casos do novo coronavírus e mortes, além de evidências de que a economia está fragilizada

Europa suspende comércio e fluxo de passageiros com o Reino Unido

Governo britânico se preocupa com desabastecimento; transporte de carga é vetado no Canal da Mancha e voos são suspensos

É hoje: Júpiter e Saturno estarão muito próximos pela 1ª vez no século

A aproximação ocorre ao mesmo tempo que os solstícios de verão e inverno, nos hemisférios sul e norte da Terra, respectivamente

Em São Paulo, oferta de imóveis menores não é suficiente para a demanda

Segundo o portal Zap, 15% buscam imóveis até 45 metros quadrados, mas apenas 7% têm a metragem

Ser humano já consome plástico até na cerveja

Estima-se que, ao longo de um ano, cada pessoa tenha ingerido algo entre 74 e 121 mil micropartículas de plásticos

Política e mundo

Dr. Furlan derrota Alcolumbre no 2º turno e se elege prefeito de Macapá

Dr. Furlan (Cidadania) obteve 55,67% dos votos válidos, contra 44,33% de Josiel Alcolumbre (DEM), de acordo com resultado final divulgado pelo TSE

Média de mortes por covid-19 cresce 4 vezes na Grande São Paulo desde novembro

A taxa de ocupação de UTIs na região metropolitana já preocupada autoridades, que consideram uma possível subida na transferência de pacientes graves

Vulcão Kilauea entra em erupção no Havaí; situação está evoluindo rapidamente

O vulcão Kilauea tinha entrado em erupção pela última vez em 2018. Serviço Meteorológico Nacional em Honolulu emitiu um alerta sobre a queda de cinzas

Nova Zelândia compra vacinas a mais e vai doá-las a outros países

Considerando que a população da Nova Zelândia tem apenas 5 milhões de pessoas, o país espera ter quase o triplo de vacinas necessárias

Variação da covid já chegou à Dinamarca, Holanda e Austrália, diz OMS

OMS alerta neste domingo, dia 20, que a nova cepa não está mais restrita ao Reino Unido, onde é responsável por mais de 60% das novas infecções em Londres

Enquanto você desligou….

Estágio e trainee: Via Varejo, Avon, Alcoa e mais 30 empresas com vagas

Está procurando uma oportunidade para iniciar sua carreira em 2021? Confira a lista de empresas com programas de estágio e trainee abertos para inscrição

Startup que ajuda a importar remédios de maconha capta R$ 2 mi em nova rodada

A Dr. Cannabis, que une médicos a pacientes que precisam se tratar com cannabis importada, quer suprir o vácuo de informação sobre o tema no Brasil

Veja 11 programas e cursos de empreendedorismo com inscrições abertas

A EXAME preparou uma lista com cursos de empreendedorismo e programas para startups que estão com inscrições abertas até o final de dezembro

Os 10 fundos imobiliários mais buscados no Google neste ano

Número de investidores aumentou 76% no ano até novembro; fundos imobiliários com mais de 200 mil cotistas estiveram entre os mais buscados

Será mais fácil comprar casa? Como ganhar dinheiro com imóvel | EXAME.AGORA

Os fundos imobiliários vinham em uma onda de valorização em 2019, mas com as medidas de isolamento social, o modelo foi afetado. No Exame Agora de hoje, especialistas no mercado imobiliário falam sobre as expectativas para 2021. Aprenda a investir em FIIs com o curso da EXAME