Mulheres no mercado de trabalho; semana decisiva para quarentena no Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Magalu, estímulos nos EUA, PEC Emergencial e o que move o mercado

Safra de balanços é retomada com Magazine Luiza, Marfrig, Petz, Santos Brasil e Smiles no fim do dia; discussão da PEC na Câmara é o principal evento político

No dia da mulher, B3 anuncia que irá incentivar boas práticas de diversidade e inclusão nas listadas

Bolsa irá oferecer workshops, mentorias e manuais para auxiliar as companhias a serem mais diversas e igualitárias

Dia da Mulher: o lugar delas é liderando empresas de tecnologia

Quase 40% das vagas em negócios de tecnologia no Brasil já são ocupadas por mulheres. Grandes empresas como Google e Microsoft querem agora ampliar a presença delas em cargos de liderança

Dia da Mulher: na crise, empreendedoras se reinventam no e-commerce

O Brasil perdeu 1,3 milhão de mulheres comandando negócios em um ano, segundo o Sebrae, mas as que conseguiram seguir estão inovando mais que os homens

Elas mandam no dinheiro: histórias de mulheres no mercado financeiro

Cresce a presença feminina também em cargos mais altos na hierarquia de instituições financeiras. Mas o retrato do mercado mostra que ainda há muito desequilíbrio de gênero

Petrobras recebe do governo indicações de novos nomes para vagas no conselho

As indicações vêm depois que cinco membros do colegiado anunciaram na semana passada que não desejariam continuar nos cargos

Semana é decisiva para avaliar resultados da quarentena rígida em todo o Brasil

A taxa de ocupação de leitos de UTI é dramática em todo o país. Em seis estados, a lista de espera por leitos tinha 1.372 nomes no fim de semana

Magalu divulga balanço hoje após o pregão: o que esperar dos números?

Projeções dos analistas apontam para mais um trimestre bastante positivo para a companhia, com expansão de três dígitos das vendas online no quarto trimestre de 2020, na comparação anual

Facebook mostra o quanto anúncios têm estereótipos e como isso afeta os negócios

O estudo do Facebook, divulgado com exclusividade pela EXAME, mostra que as marcas atuam diferente do que os consumidores desejam quando o assunto é diversidade e inclusão

Como declarar carros no Imposto de Renda 2021

Se você vendeu, comprou ou tinha um carro no ano passado precisa informar a transação ou a propriedade do bem para a Receita na declaração deste ano

Política e mundo

Prefeitura de São Paulo pagará auxílio-aluguel a mulheres vítimas de violência

O auxílio para mulheres vítimas de violência e que vivem em situação de vulnerabilidade no valor de R$ 400 poderá se estender por até 12 meses

Deputados preparam emenda para tirar policiais da PEC que prevê congelar salário de servidores

Parlamentares aliados ao Planalto articulam para que forças de segurança fiquem fora da proposta que destrava pagamento do auxílio emergencial. Mudança no texto pode atrasar liberação dos recursos para população vulnerável

Papa Francisco deixa o Iraque após visita histórica sem incidentes

Durante sua estadia, Francisco visitou a capital Bagdá, assim como Mossul e Qaraqosh, duas cidades vítimas do terror dos extremistas do grupo Estado Islâmico

Produção industrial da Alemanha tem queda inesperada em janeiro

A produção do setor industrial, incluindo manufatura, construção e energia, caiu 2,5% no mês

Enquanto você desligou…

Exclusivo: Mandetta revela plano para enfrentar “trevas” em 2022

O ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro participou do podcast semanal EXAME Política e falou sobre o futuro político do país e da pandemia de covid-19

Meghan Markle em entrevista a Oprah: pensamentos suicidas e racismo na família real britânica

Meghan afirmou ter sido alvo de uma "campanha de desprestígio" da família real, que a levou a pensar em suicídio, enquanto Harry declarou estar "realmente decepcionado" com a falta de apoio do pai, o príncipe Charles

39 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de março para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Confira mais de 1.200 vagas com home office e mais oportunidades de destaque na semana

A RecargaPay está com 50 vagas abertas para atuar nos escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Miami, e também possibilidade de trabalho remoto definitivo

Em quase um ano de pandemia, Smart Fit perde 660 mil alunos tradicionais

A rede de academias, no entanto, abriu 134 novas unidades no ano passado, angariou 416 mil alunos para suas aulas online e recebeu um aporte de R$ 680 milhões

Agenda

Nesta segunda-feira (8), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.