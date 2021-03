Mulheres são minoria na bolsa. Como promover liberdade financeira feminina

Geraldine Weiss é uma das principais mulheres do mercado financeiro. Ela nasceu em março de 1926 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e entrou no mundo dos investimentos em uma época em que mulheres nem sequer podiam trabalhar com a mesma liberdade dos homens.

Com sua filosofia sobre o mercado, Weiss recebeu o apelido de "a grande dama dos dividendos". Mas, antes disso, foi rejeitada por várias corretoras. Com uma lista de nãos, em 1966, a investidora criou um boletim informativo de investimentos e o presidiu até 2002.

Por causa do preconceito com mulheres no mercado financeiro na década de 1960, ela assinava o boletim como G. Weiss, para não mostrar que o conteúdo era escrito por uma mulher. Com talento e muito trabalho, Weiss conquistou seu espaço, se tornou uma referência quando o assunto é dividendos e mostrou que a mulheres podem estar onde quiserem e fazer o que quiserem.

A trajetória da investidora incentiva a busca das mulheres por algo muito importante: a liberdade financeira, que é o primeiro passo para elas conquistarem seus espaços e objetivos. E esse é o tema do episódio #020 do podcast EXAME Agora. Com as analistas da EXAME Invest Pro e a fundadora da Fin4She, o programa fala sobre os caminhos para a liberdade financeira das mulheres e a participação do público feminino nos investimentos.