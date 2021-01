Mudanças climáticas no radar de Davos; vacinação em risco e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (27) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Fed, temporada de balanços e o que mais move o mercado

Cielo dá início às divulgações de resultados do quarto trimestre no Brasil; companhia supera em 37% lucro do mesmo período de 2019

Mercado de carbono, mudanças climáticas e exploração da Amazônia: a agenda de Davos nesta quarta

Terceiro dia do evento online que reúne líderes globais discute o papel da natureza na reestruturação da economia

Covid-19 longe do fim: países pobres podem ficar sem vacinação em massa até 2024

A distribuição desigual de vacinas pode diminuir o PIB per capita global em mais de 9 trilhões de dólares neste ano – podendo gerar uma crise ainda maior

Bill Gates: Pandemias do futuro devem ser levadas a sério como “ameaças de guerra”

O bilionário pede, na carta anual de sua fundação, que o mundo dobre os investimentos em pesquisa e países ricos desenvolvam um sistema global para reagir à próxima pandemia

Bxblue recebe aporte de R$ 38 mi para avançar no mercado de crédito consignado

A rodada série A da startup brasileira, fundada em 2017, foi liderada pela gestora Igah Ventures. A empresa já originou mais de R$ 500 milhões em empréstimos

Gestora com retorno de 47% em 2020 defende renovação de auxílio

Paulo Gala, presidente da gestora do Fator, diz que fim do auxílio vai comprometer a retomada, mas que isso não impedirá a alta das ações

Pandemia pressiona resultado da Tesla, mas montadora sai vencedora

A empresa de Elon Musk divulga nesta quarta-feira, 27, balanço financeiro referente ao exercício de 2020 e a expectativa é de números positivos em meio à crise da covid-19

Sob pressão, Facebook e Apple fogem do óbvio para crescer no 4º tri

As duas gigantes da tecnologia estão pressionadas por órgãos reguladores, mas devem crescer com apostas no e-commerce e no setor de serviços

SP é ainda o local nº 1 para empreender, mas interior avança, diz Endeavor

Capital paulista reúne as melhores condições para os empreendedores no Brasil, segundo ranking tradicional da Endeavor que, em 2021, mede um recorde de 100 cidades

Política e mundo

Amazonas volta a ficar no limite do fornecimento de oxigênio

De acordo com a única produtora no Amazonas, a White Martins, nos últimos cinco dias a empresa atingiu o limite máximo de entrega de 30 mil metros cúbicos por dia

Sob pressão, Baleia Rossi tenta conter dissidências e reduzir apoio a Arthur Lira

No PSB, apoiadores de Lira dizem que não há 16 de 31 assinaturas necessárias para aderir ao bloco de Baleia

Projeto reserva 30% das candidaturas nos Legislativos para candidatos LGBTQIA+

Proposta do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) também destina 30% do valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha às candidaturas LGBTQIA+

Maioria dos republicanos do Senado vota contra validade do impeachment de Trump

Apenas cinco republicanos se uniram aos democratas na votação para avançar com o processo de impeachment de Trump

UE ameaça controlar exportações de vacinas se fábricas não cumprirem acordo

O bloco também prometeu processar a Pfizer/BioNtech e a AstraZeneca-Oxford, que anunciaram cortes no fornecimento de vacinas contra covd-19UE ameaça controlar exportações de vacinas se fábricas não cumprirem acordo

Hong Kong faz “confinamentos inesperados” para frear avanço da covid-19

De acordo com a chefe do Executivo de Hong Kong, os “confinamentos inesperados” são necessários para evitar que as pessoas fujam antes da chegada das autoridades

Lucro industrial da China cresce 20,1% em dezembro

O ritmo de crescimento acelerou na comparação com novembro, quando a expansão foi de 15,5%

Enquanto você desligou….

Stone abre inscrições para programa de recrutamento sem pré-requisitos

A Recruta Stone teve 100 mil inscritos e mais de 800 contratações no ano passado. Confira dicas para ter sucesso na 13ª edição do processo

Hotmart abre 400 vagas de emprego com home office para sempre

Candidatos em qualquer estado do Brasil (e em outros países) podem concorrer às vagas na equipe de tecnologia

Parlamentares querem investigação sobre gasto milionário do governo em leite condensado

Lista de compras do governo federal em 2020 contém chicletes, sagu, pizza e até vinho. Parlamentarem pediram investigação do TCU

12 ações bateram suas máximas históricas em janeiro; quais ainda valem a pena?

Movimento de alta dos papéis ocorre mesmo com correção de 6,2% do Ibovespa desde 8 de janeiro; para analistas, apesar de estarem perto de seus recordes, sete das ações seguem a preços atrativos

Pessoas com níveis altos de ômega 3 têm menos risco de morte por covid-19, diz pesquisa

Mais estudos precisam ser feitos para confirmar a hipótese. Ômega 3 pode ter papel importante para evitar tempestade de citocina

Agenda

Nos Estados Unidos, o Fomc (equivalente ao Copom brasileiro) irá decidir sobre a taxa de juros. Mas o mercado não espera surpresas. De acordo com a ferramenta do CME Group, a probabilidade de manutenção da taxa de juros no intervalo entre 0% e 0,25% é de 100%. Mas o mercado quer saber o que Powell tem a dizer.

Além disso, serão divulgados os estoques de petróleo bruto da Energy Information Administration (EIA) mede a mudança semanal no número de barris de petróleo bruto mantidos por empresas dos EUA.z

