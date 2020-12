Motorista será isento do pagamento do DPVAT em 2021, decide Susep

O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) aprovou, em reunião extraordinária realizada nesta terça-feira, 29, a isenção do DPVAT em 2021. O objetivo é que possa ser usado o volume arrecadado que foi alvo de investigações e mau uso pela antiga operadora da indenização, a seguradora Líder.

Na reunião, também foi autorizado que a Susep contrate um novo operador responsável por gerenciar a indenização em caráter emergencial e temporário, já que a seguradora Líder foi extinta.

A isenção de pagamento do DPVAT não retira nenhum benefício do segurado, ou seja, tanto motorista, quanto passageiro e pedestre continuarão recebendo a indenização em caso de acidente em todo o país.

O seguro cobre três tipos de acidentes: morte, com indenização de R$ 13.500; invalidez permanente, com indenização de até R$ 13.500, sendo o valor estabelecido de acordo com o local e intensidade da sequela; e reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), com valor que pode chegar a R$ 2.700.

Em nota, a Susep diz estar se esforçando para viabilizar a contratação da nova seguradora já na primeira semana de janeiro de 2021 e garantir as indenizações previstas em lei para a população brasileira.

O Tribunal de Contas da União emitiu decisão cautelar determinando que CNSP e Susep adotem as providências necessárias para assegurar a continuidade da operacionalização do seguro.