Morgan aponta Lojas Americanas como preferida e ação sobe 5%; Cogna afunda

Depois do tombo ontem, as siderúgicas sobem forte nesta terça-feira, 15, em meio a recomendações e alta dos preços do minério de ferro. As ações da CSN (CSNA3), Usiminas (USIM5), Gerdau (GGBR4) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) registram alta de 2,68%, 3,31%, 4,34 e 3,15%, respectivamente.

No radar, a CSN teve recomendação elevada para compra pelo Goldman Sachs, com preço-alvo em 35 reais por papel, o que implica um potencial de valorização de 29% em relação ao fechamento de ontem. Já a Gerdau foi elevada a overweight, equivalente a compra, pelo Morgan Stanley, com meta em 26,00 reais por ação, correspondendo a um potencial de ganhos de 14%.

O movimento positivo é visto também nos papéis da Vale (VALE3), que sobem 1,30%, na esteira da alta dos preços do minério de ferro. Após queda ontem, os contratos futuros da commodity negociados na bolsa de Dalian, na China, registraram alta de 1,48%, indo para 994,00 iuanes a tonelada.

Lojas Americanas

Liderando os ganhos do Ibovespa, aparecem as ações da Lojas Americanas (LAME4), com alta de 5,40%. O Morgan Stanley apontou os papéis da companhia, assim como os do Mercado Livre, como suas principais escolhas para 2021 entre varejistas e nomes de comércio eletrônico. Na visão do banco, o e-commerce na América Latina pode entregar mais um ano de crescimento acima da média, uma vez que mais consumidores compram online, a base de categorias é ampliada e as lojas melhoram suas estruturas de logística. Sobre Lojas Americanas, os analistas mencionam valor subestimado da Ame, fintech da varejista.

Entre as empresas listadas na B3, as ações de Magazine Luiza (MGLU3), Lojas Renner (LREN3) e C&A (CEAB3) receberam recomendação overweight, equivalente a compra, pelo banco. A Cia Hering (HGTX3) teve classificação mantida em underweigh, equivalente a venda, enquanto Via Varejo (VVAR3), Carrefour Brasil (CRFB3) e GPA (PCAR4) seguiram como equal-weight, o mesmo que neutra.

Cogna

Já as ações da Cogna (COGN3) dão continuidade ao movimento de queda da véspera e recuam 2,59%, acumulando nos últimos dois pregões baixa de 8,3%. Ontem, a companhia realizou o seu Investor Day, trazendo detalhes do seu plano de reestruturação de longo prazo, que inclui acelerar o crescimento no ensino à distância, e expectativa de geração operacional de caixa (Ebitda) recorrente saindo de 1 bilhão de reais em 2020 para 2,4 bilhões de reais em 2024.

Os analistas do BTG Pactual apontam que, apesar das melhores tendências de fluxo de caixa livre pela frente (2020 deve marcar um ponto de inflexão), a alavancagem financeira da empresa segue alta (o banco estima um indicador dívida líquida/Ebitda de quase 3 vezes no quarto trimestre para os últimos 12 meses). Para eles, o evento foi “frustrante” uma vez que a empresa não conseguiu explicar como pode se desalavancar rapidamente.

“O cenário para o segmento de graduação ainda parece desafiador, dada a alavancagem operacional negativa do Kroton Campus, que aliada a uma alavancagem financeira ainda elevada (bem acima de seus pares), deve evitar qualquer fluxo de caixa livre aos acionistas positivo no curto prazo”, comentam. A recomendação do banco para a ação segue como neutra.

Suzano

As ações da Suzano (SUZB3) sobem mais de 4%. Segundo apurou o Valor, a companhia informou a seus clientes na Europa e Estados Unidos novos preços para a celulose a partir de 1º de janeiro. Com o reajuste, o preço efetivo no mercado europeu vai chegar a 750 dólares a tonelada, enquanto na América do Norte vai a 970 dólares a tonelada, diz o jornal citando fontes do setor.

Ultrapar

As ações da Ultrapar (UGPA3), dona da rede de postos Ipiranga, caminham para sua sexta sessão consecutiva no positivo ou sua nova alta nos onze pregões do mês. Em dezembro, os papéis registram ganhos de 17%. Nesta terça, a valorização é de 0,34%.

No radar, a companhia informou ontem à noite, por meio de comunicado divulgado ao mercado, que está avaliando alternativas estratégicas para a divisão química Oxiteno, incluindo potencial desinvestimento. Segundo informações da Bloomberg, a companhia contratou assessoria financeira, que avaliou o ativo em 1 bilhão de dólares.

Para analistas da Exame Research, embora não haja uma decisão concreta pela venda, o fato de a possibilidade estar sendo avaliada indica que a Ultrapar vê a distribuição de combustível como sua atividade prioritária, por mais que o setor de produtos químicos esteja num bom momento em termos operacionais. Caso a Oxiteno seja realmente vendida, o grupo levantaria uma importante fonte de recursos para continuar investindo na rede Ipiranga e trazer alívio à dívida líquida, comentam. “É uma decisão importante em termos estratégicos e potencialmente positiva, dependendo do eventual preço da operação”.

Petrobras

As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) avançam mais de 1%, acompanhando os preços do petróleo no exterior. Os contratos do petróleo Brent, negociados em Londres e usados como referência pela estatal, registram alta de 0,58%. No mesmo setor, os papéis da PetroRio (PRIO3) sobem 0,74%.

Concessões de rodovias

O governo federal pretende contratar 137,5 bilhões de reais em investimentos para os próximos anos, com leilões, privatizações e renovações de contratos, envolvendo mais de 50 concessões ao setor privado.

Segundo analistas da Exame Research, a notícia é importante para o segmento de infraestrutura, uma vez que o cronograma de leilões para concessão desses ativos esteve praticamente paralisado nos últimos anos. “Empresas como CCR e Ecorodovias, que fortaleceram seu caixa no passado recente, aparecem como naturais interessadas na retomada dessa agenda”, comentam.

Na sessão, os papéis de CCR (CCRO3) operam com alta de 0,45%, enquanto os Ecorodovias (ECOR3) caem 0,30%.

BRF

As ações da BRF (BRFS3) recuam 0,96%, em meio à recomendação cortada de compra para manutenção pelo Santander. O banco também revisou para baixo a classificação de Marfrig (MRFG3), que passou de compra para underperform, desempenho abaixo da média. Os papéis da companhia registram baixa de 1,05%.

Weg

As ações da Weg (WEGE3) chegaram a cair 3,3% mas viraram para o positivo e operam neste momento com alta de 2,65%. O Goldman Sachs rebaixou a recomendação do papel para venda por desaceleração do crescimento.