Modalmais pede registro de IPO para financiar aquisições e expandir crédito

(Reuters) - O banco digital e plataforma de investimentos Modalmais, cujo nome societário é Banco Modal, pediu nesta quarta-feira, 24, o registro para fazer sua oferta inicial de units (IPO, na sigla em inglês).

O objetivo é captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.

A operação, que será coordenada por Credit Suisse, Bank of America e Itaú BBA, também servirá para que o principal sócio, o Modal Controle, venda uma fatia no negócio, no que será acompanhado por um grupo de acionistas pessoas físicas.

Na fila de IPOs, estão 37 pedidos de oferta na lista da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).