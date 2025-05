Vêm aí a Quina de São João 2025: sorteio promete prêmio histórico de R$ 230 milhões

O sorteio da Quina de São João 2025 já tem data marcada. A edição de número 6760 do sorteio, que celebra a 15ª realização do concurso especial criado em 2011 em homenagem a São João, será realizada no dia 28 de junho. O prêmio é estimado em R$ 230 milhões.

As apostas começaram no dia 19 deste mês e podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas, pela internet ou pelo aplicativo oficial das Loterias. As dezenas serão sorteadas às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Diferentemente dos concursos semanais, a Quina de São João não acumula. Dessa forma, se ninguém acertar os cinco números sorteados, o prêmio é dividido entre os que acertarem quatro números e assim por diante, conforme as regras do jogo. Na Quina, o apostador marca de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis e torce para acertar as dezenas sorteadas.

O palpite mínimo custa R$ 2,50, porém, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta. Além do prêmio principal para quem acertar as cinco dezenas sorteadas, também há premiações para os que acertarem quatro, três ou até mesmo apenas duas dezenas.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

