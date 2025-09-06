Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Veja resultado: Lotofácil da Independência sorteia prêmio de R$ 220 milhões

Se você for o grande ganhador da Lotofácil da Independência, há muitas opções de como usar o dinheiro; veja o que fazer

Lotofácil da Independência: prêmio é de R$ 220 milhões (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Lotofácil da Independência: prêmio é de R$ 220 milhões (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 20h05.

Última atualização em 6 de setembro de 2025 às 20h11.

A Lotofácil de Independência sorteou, neste sábado, 6, um prêmio de R$ 220 milhõesO sorteio foi realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram das Loterias Caixa.

Os números sorteados do concurso 3480 foram: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22

O que fazer com o prêmio da Lotofácil?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoteriasCaixaLotofácil

Mais de Invest

Pix bate recorde com 290 milhões de transações em um único dia

Com avanço da Broadcom, Nvidia perdeu quase US$ 470 bilhões em valor de mercado desde agosto

Como clubes de futebol da Premier League faturam milhões e seguem endividados?

Mais na Exame

Mundo

Trump intensifica retórica repressiva com ameaça de 'guerra' em Chicago

Minhas Finanças

Pix bate recorde com 290 milhões de transações em um único dia

Brasil

Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto

EXAME Agro

Como o clima pode ameaçar — até 2100 — a hortaliça mais consumida do Brasil