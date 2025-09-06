Veja resultado: Lotofácil da Independência sorteia prêmio de R$ 220 milhões

Lotofácil da Independência: prêmio é de R$ 220 milhões (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 6 de setembro de 2025 às 20h05.
Última atualização em 6 de setembro de 2025 às 20h11.
A Lotofácil de Independência sorteou, neste sábado, 6, um prêmio de R$ 220 milhões. O sorteio foi realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram das Loterias Caixa.
Os números sorteados do concurso 3480 foram: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:
A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic
Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.