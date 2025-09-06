Veja resultado: Lotofácil da Independência sorteia prêmio de R$ 220 milhões

A Lotofácil de Independência sorteou, neste sábado, 6, um prêmio de R$ 220 milhões. O sorteio foi realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e Instagram das Loterias Caixa.

Os números sorteados do concurso 3480 foram: 14 - 23 - 06 - 15 - 08 - 17 - 20 - 16 - 21 - 05 - 03 - 12 - 09 - 13 - 22

O que fazer com o prêmio da Lotofácil?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.