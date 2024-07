Veja o resultado da Mega-Sena concurso 2754: prêmio acumulado é de R$ 73 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado, 27, o sorteio do concurso 2754 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 73.009.642,05.

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube, às 20h.

Números sorteados da Mega-Sena: 10 – 14 – 44 – 55 – 56 – 58

A Caixa ainda não divulgou os ganhadores.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Dias de sorteio

A Mega-Sena é sorteada três vezes na semana. Sempre na terça-feira, quinta-feira e sábado.