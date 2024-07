Veja o resultado da Mega-Sena concurso 2746: prêmio estimado em R$ 4,1 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.745 da Mega-Sena desta terça-feira, 4. O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e transmitido pelo canal do Youtube.

O evento foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, tanto no Facebook quanto no canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$4.092.181,87