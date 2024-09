Veja como calcular quanto tempo falta para você se aposentar usando a calculadora do INSS

Os contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que precisam contribuir por até mais cinco anos com a Previdência Social para se aposentarem podem calcular esse tempo restante na calculadora disponibilizada pela própria instituição. O serviço está disponível dentro do aplicativo Meu INSS, que simula o tempo restante de contribuição usando os dados que estão dentro da base de dados do INSS.

Como acessar a calculadora do INSS

Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS depois de baixá-lo na Apple Store ou Play Store ;

depois de baixá-lo na ou ; Faça login com sua conta gov.br;

Escolha a opção "Simular aposentadoria";

Confira seus dados.

Caso encontre algum erro nas suas informações pessoais, clique no ícone do lápis, faça as alterações e clique em "recalcular".

O resultado do cálculo feito pela calculadora do INSS não é garantia de recebimento do benefício, mas sim um serviço a ser consultado pela população. Para receber a aposentadoria, é necessário entrar com o pedido perante à instituição.

Quais são os requisitos atuais para solicitar aposentadoria?

Para solicitar o benefício, as mulheres precisam ter, no mínimo, 58 anos e 6 meses;

Para os homens, a idade mínima passa a ser de 63 anos e 6 meses;

O tempo mínimo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e de 35 para os homens;

A pontuação mínima exigida será de 91 para mulheres e de 101 pontos para homens.