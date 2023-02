Valores a Receber: sistema será aberto na próxima semana; veja como acessar

O Banco Central liberou nesta terça-feira, 28, a consulta da segunda fase do Sistema Valores a Receber. A estimativa é que nesta fase sejam devolvidos cerca de R$ 6 bilhões para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs. Este montante é referente a valores esquecidos por consumidores em bancos, instituições financeiras e cooperativas. A consulta é feita apenas pelo site: https://valoresareceber.bcb.gov.br.

O BC orienta para que o consumidor tenha cuidado com golpes e destaca que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos. Além disso, o Banco Central não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode contatar o consumidor, mas jamais pedirá a senha. Além disso, não clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

Como consultar valores a receber?

Neste endereço citado acima, o consumidor deve clicar em “Consulte se tem valores a receber”. Insira os dados e clique em “Consultar”.

Se tiver dinheiro para ser devolvido será necessário retornar ao mesmo endereço na próxima semana, dia 7 de março, às 10h. Neste dia e horário que o sistema será aberto e o consumidor poderá solicitar o dinheiro.

Como acessar o Sistema Valores a Receber?

Após fazer a consulta e verificar que há valores a receber, o consumidor clicará no botão 'Acessar o SVR'. Se não tiver fila de espera, você será transferido para a página de login da Conta gov.br. Vale destacar que

O consumidor terá terá 30 minutos dentro do sistema. Esse tempo é suficiente para fazer tudo que precisa, mas fique atento ao reloginho no canto superior da tela.