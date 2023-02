Valores a Receber: consulta da segunda fase começa nesta terça-feira

A segunda fase da consulta do Sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central começa nesta terça-feira, 28 de fevereiro, às 10 horas. Os consumidores poderão consultar eventuais valores esquecidos em bancos, instituições financeiras e cooperativas, na segunda fase do Sistema Valores a Receber (SVR).

Se o resultado da consulta for positivo, a partir de 7 de março, a orientação é que a pessoa retorne ao site do Banco Central para acessar o Sistema de Valores a Receber (SVR) e saber como solicitar a devolução.

Como saber se tem algum valor a receber?

A estimativa que sejam devolvidos R$ 6 bilhões para 38 milhões de CPFs e 2 milhões de CNPJs referentes a:

Conta corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas da ex-participantes de cooperativas de crédito

Recursos não procurados de grupos de consorcio encerrados

Tarifas cobradas indevidamente

Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

Nesta fase nova foram incluídas as seguintes consultas

contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

outros recursos disponíveis nas instituições para devolução

Como consultar valores a receber?

O único site onde será possível fazer a consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o https://valoresareceber.bcb.gov.br.

Cuidado com os golpes

Nesta fase do programa, o Banco Central aconselha o correntista a ter cuidado com golpes de estelionatários que alegam fazer a intermediação para supostos resgates de valores esquecidos. O BC esclarece que todos os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos, que não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais.

O BC também esclarece que apenas a instituição financeira que aparece na consulta do Sistema de Valores a Receber pode contatar o cidadão. A instituição alerta o cidadão para não fornecer senhas e esclarece que ninguém está autorizado a fazer tal tipo de pedido.