Valores a Receber: BC anuncia mudanças para sacar acima de R$ 100 no programa 'dinheiro esquecido'

O Banco Central informou nesta terça-feira, 16, que implementou mudanças no Sistema de Valores a Receber. A partir de agora, o usuário que tem valores a receber acima de R$ 100 deverá acessar o sistema com duplo fator de autenticação, o 2FA, para solicitar o resgate desses valores (seleção de chave Pix).

O acesso ao sistema continua sendo feito diretamente no site do SVR, e, após informar CPF e senha de login, o usuário deverá informar o código para a dupla autenticação obtido no aplicativo gov.br.

“O 2FA é a funcionalidade, ativada pelos usuários, que confere maior segurança aos usuários do sistema: a cada novo login em sistema, o usuário deve digitar o código de verificação informado no aplicativo gov.br", diz João Paulo Resende Borges, do Departamento de Atendimento Institucional do BC, em comunicado divulgado.

Como vai funcionar?

O acesso ao SVR continua igual, mas, para resgatar valores acima de R$ 100 (a partir de R$100,01), o usuário deverá ter logado no sistema utilizando o segundo fator de autenticação (é um código gerado no aplicativo gov.br e informado no momento do login no SVR). Se o login já foi feito com o segundo fator, o usuário poderá selecionar sua chave Pix e solicitar o resgate normalmente.

O usuário que não tiver logado com o duplo fator de autenticação e tentar resgatar valor acima de R$100 será orientado a ativar o 2FA ou procurar a instituição para receber o valor. Para ativar o 2FA, basta acessar o aplicativo gov.br e, em Segurança da Conta, habilitar a verificação em duas etapas. Depois disso, é só fazer login no SVR.

Vale destacar que o valor de R$100 deve atingir somente cerca de 10% do total de solicitações diárias no sistema e pode ser ajustado futuramente, se houver necessidade. Além disso, os níveis prata ou ouro continuam sendo requisitos para acesso ao sistema, consulta a informações e resgate de valores.

Para quem tem R$100 ou menos para resgatar, nada muda. O cidadão vai acessar o SVR normalmente e solicitar o resgate, indicar sua chave Pix e não necessitará do segundo fator de autenticação. É necessário, porém, que ele tenha a conta gov.br nível prata ou ouro para saber qual o valor disponível para resgate no SVR e solicitar a transferência. O único site para descobrir isso é o valoresareceber.bcb.gov.br

Também não haverá mudança para que herdeiros, inventariantes e representantes acessem as informações de valores a receber de pessoas falecidas.

Quando o 2FA está ativado

Código de acesso é solicitado a cada entrada no SVR e demais serviços do gov.br.

Usuário pede para gerar o código de acesso no aplicativo gov.br.

Usuário visualiza o código de acesso para inserir no sistema.

No sistema, não há nenhum bloqueio para solicitação de devolução (independentemente de valor).

A solicitação após clicar no botão “Solicitar o valor” permanece igual.

Quando o 2FA não está ativado

Código de acesso não é solicitado a cada entrada no SVR e demais serviços do gov.br.

