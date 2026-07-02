Vale-refeição na Copa: cartões de benefício movimentam R$ 8,2 milhões em jogos do Brasil

As partidas da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 fizeram o trabalhador usar o cartão benefício (como vale alimentação e refeição) para outro tipo de compra. Um levantamento da Biz aponta que, nos quatro dias em que o Brasil entrou em campo, foram registradas 96.341 transações aprovadas, que movimentaram R$ 8,19 milhões. O ticket médio ficou em R$ 84,99.

O pico ocorreu em 19 de junho, quando os gastos chegaram a R$ 3,17 milhões, o maior valor entre as datas analisadas, com ticket médio de R$ 111,74. Nos demais jogos, o volume financeiro foi de R$ 1,90 milhão em 13 de junho, R$ 1,05 milhão em 24 de junho e R$ 2,06 milhões em 29 de junho.

"O comportamento observado indica que os dias de jogo alteram a rotina de consumo dos trabalhadores. Em algumas partidas, há uma movimentação mais forte em compras ligadas à alimentação, possivelmente relacionada à organização de encontros em casa, compra de itens para assistir ao jogo ou consumo concentrado antes e durante a partida", afirma Marcos Gomes, especialista de BI da Biz.

Alimentação concentra maior número de transações

Entre as modalidades de benefícios, a carteira de alimentação foi a mais utilizada durante os dias de jogo, com 34.797 transações. Em seguida aparecem refeição, com 15.187 operações.

Segundo a Biz, os dados indicam que os jogos estimularam tanto compras para consumo em casa, normalmente realizadas com o vale alimentação, quanto refeições feitas em restaurantes e lanchonetes, mais associadas ao vale-refeição.

A empresa destaca que essa diferença ajuda a compreender o comportamento dos consumidores. Enquanto o vale-alimentação costuma ser destinado a supermercados e estabelecimentos voltados ao abastecimento doméstico, o vale-refeição está mais ligado ao consumo imediato fora de casa.

Além das categorias de alimentação e refeição, o levantamento identificou movimentações em carteiras como saldo livre, transporte, mobilidade, premiação e multiuso, indicando que grandes eventos esportivos influenciam diferentes frentes do consumo.

Metodologia

A análise foi realizada pela Biz com base em dados anonimizados de usuários da plataforma nos dias 13, 19, 24 e 29 de junho de 2026, quando a Seleção Brasileira disputou partidas. O estudo considera transações feitas com vale-alimentação, vale-refeição e outros benefícios disponíveis nos cartões da empresa. Segundo a Biz, os números refletem apenas a operação da plataforma e não representam todo o mercado brasileiro de benefícios.