Últimas semanas para inscrição no boostlab, programa de investimento em startups do BTG Pactual

As inscrições para o Batch 2025 do boostlab, programa de investimento em startups do BTG Pactual (BPAC11), estão abertas. As empresas selecionadas terão a oportunidade de receber até R$ 2 milhões, sendo R$ 1 milhão no investimento inicial, além de um ciclo de aceleração e mentorias exclusivas.

Voltado para startups com modelos de negócios escaláveis e sinergia com o banco, o boostlab também contará, nesta edição, com a parceria estratégica da Endeavor, que auxiliará no processo seletivo e na operação do programa. O objetivo é oferecer mentorias personalizadas com base nos desafios individuais de cada startup.

Aproveite a oportunidade de acelerar sua startup com até R$ 2 milhões em aporte – inscreva-se agora no boostlab!

Além do aporte financeiro, as startups terão acesso a um acompanhamento intensivo de executivos do BTG Pactual, mentoria de sócios do banco e lideranças do mercado. A dedicação total de membros do comitê executivo do BTG Pactual e a rede de mentores da Endeavor visa fortalecer o potencial de cada empresa.

O boostlab já acelerou mais de 80 startups em suas edições anteriores e continua a atrair empresas maduras e com alto potencial de crescimento. Com o foco em companhias que já possuem tração no mercado, o programa se consolidou como uma das principais iniciativas de aceleração de startups da América Latina.