Uber: clientes do Nubank terão forma de pagamento exclusiva no app

O Nubank e o Uber anunciaram uma parceria nesta quarta-feira, 31, para a implementação de pagamentos via Nupay na plataforma de transporte.

Essa nova funcionalidade permitirá que os clientes do Nubank tenham acesso a um limite extra, o que lhes permitirá pagar pelas viagens no crédito sem utilizar seu limite pré-aprovado no cartão. Vale ressaltar, no entanto, que o limite extra não é para todos os clientes e depende do perfil e análise de crédito.



O Nupay também permitirá a aprovação de pagamentos no crédito ou débito uma única vez pelo aplicativo do Nubank.

A opção de pagamento da Uber pelo NuPay estará disponível gradativamente para todos os clientes do Nubank no Brasil nas próximas semanas.

Como utilizar o Nupay no Uber

Para utilizar essa nova funcionalidade, os clientes precisarão autorizar os pagamentos para a Uber via NuPay com sua senha de 4 dígitos através do aplicativo do Nubank apenas uma vez, no primeiro uso.

Crescimento do Nupay

Federico Chester, Diretor de Negócios da Uber para a América Latina, espera que o NuPay se torne um dos meios de pagamento mais utilizados na plataforma da Uber, devido à facilidade e acessibilidade que oferece, além da possibilidade de não consumir o limite de crédito dos usuários.

Lançado em 2022, o NuPay está disponível em mais de 160 e-commerces e em outros 6 mil estabelecimentos de clientes da conta PJ do Nubank. O serviço, recentemente, também foi adicionado como uma opção de pagamento no iFood.