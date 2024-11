Trabalhadores têm direito a receber valores extras até o fim do ano; saiba quais

Trabalhadores contratados por meio do regime CLT receberão valores adicionais até o final do ano, provenientes do 13º salário, abono salárial do PIS/PASEP e pagamento do saque-aniversário do FGTS. Para não perder o direito ao valor extra, é preciso ficar atento ao calendário de pagamento de cada benefício.

Para entender quem tem direito a esses rebimentos, vale lembrar que tanto o 13º salário quanto o FGTS estão relacionados ao período de trabalho do ano em curso, enquanto o abono do PIS/Pasep é referente ao ano-base de 2022, contemplando apenas quem estava trabalhando formalmente naquele momento.

Veja o calendário de pagamento de cada benefício:

13º salário

Todos que estão atualmente contratados pelo regime CLT tem direito a receber o 13º salário. Nesse grupo estão incluidos empregados domésticos, trabalhadores rurais, urbanos e aposentados e pensionistas do INSS. Caso a pessoa esteja na empresa há 12 meses, com a somatória das duas parcelas do benefício, ela receberá o valor integral do seu salário líquido, aquele pago ao trabalhador após a dedução de impostos obrigatórios.

Pessoas dispensadas sem justa causa também recebem o valor proporcional ao período trabalhado.

Como é feito o cálculo?

O valor do 13º é proporcional ao tempo trabalhado, com 1/12 do salário para cada mês com, no mínimo, 15 dias de trabalho. Na conta, estão incluidos horas extras, insalubridade e comissões.

Como receber?

O empregador realiza o depósito do 13º é depositado diretamente na conta-salário do trabalhador em duas parcelas distintas. A primeira acontece até o dia 30 de novembro deste ano e a segunda até 20 de dezembro.

FGTS

O trabalhador pode receber uma parte do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) quando opta pela modalidade do saque-aniversário, que é quando ele recebe uma parcela do dinheiro acumulado na sua conta, no mês do seu aniversário. Quem escolhe não receber essa parte adiantado, segue tendo direito ao saque-recisão quando é demitido sem justa causa.

Até o final desse ano, o saque-aniversário está disponível para aqueles que nasceram entre setembro e dezembro.

Nascidos em setembro saque de 2 de setembro a 30 de novembro Nascidos em outubro saque de 1º de outubro a 29 de dezembro Nascidos em novembro saque de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025 Nascidos em dezembro saque de 2 de dezembro a 28 de fevereiro de 2025

Como é feito o cálculo?

O FGTS equivale a 8% do salário bruto mensal, depositado pelo empregador. Esse valor é multiplicado pelo número de meses trabalhados.

Como receber?

É possível consultar e solicitar o saque por meio do aplicativo do FGTS e indicar uma conta bancária de titularidade própria. Para antecipação do saque, o processo é feito diretamente nos bancos que oferecem essa opção, como a Caixa Econômica Federal.