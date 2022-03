Tem dívidas? Mutirões oferecem descontos de até 99% e limpeza de nome

Mais de 76% das famílias brasileiras estavam endividadas em fevereiro de 2022. É o que afirma um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC). No mesmo período do ano passado, o indicador era de 66,7%. Com a piora da saúde financeira dos brasileiros, a Febraban, Serasa e Recovery realizam mutirões até de renegociação de dívidas e a possibilidade de limpeza de nome até o dia 31 de março.

O “Saldão Recovery” oferece descontos de até 99% para clientes que têm dívidas originadas em diversos segmentos, tais como bancos, financeiras e varejistas, como o Itaú, Santander, Carrefour, Marisa, Natura, entre outras. “Com essa campanha, estamos levando essa oportunidade com descontos para mais de 5 milhões de clientes e esperamos alcançar a marca de mais de 200 mil acordos de dívida nos nossos canais até o dia 31 de março”, diz Fernanda Morgado, gerente de CRM, Growth e Marketing da Recovery.

A iniciativa tem o objetivo de proporcionar ofertas diferenciadas aos clientes neste mês do consumidor e ajudar pessoas que querem quitar suas dívidas e sair deste primeiro trimestre do ano com o nome limpo. Para consultar as negociações disponíveis, basta acessar https://renegocie.gruporecovery.com/. As ofertas do Saldão Recovery estão disponíveis tanto para clientes pessoa física como pessoa jurídica, em todos os canais da empresa, como site, app Recovery e WhatsApp (11 4765-8402).

Febraban

A Federação dos Bancos (Febraban) realiza um mutirão em parceria com o Banco Central, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país. O foco do mutirão são pessoas físicas com dívidas que não possuem bens dados em garantia; que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural; e tenham sido contraídas de bancos ou financeiras.

O consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma ConsumidorGovBr, ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. Na plataforma, o consumidor encontra um modelo de reclamação no qual pode se basear para redigir a sua solicitação. O banco tem o prazo de dez dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta.

Serasa

O feirão da Serasa oferece desconto de até 99%. No evento, são mais de 100 empresas participantes de setores como bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades entre outros. No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões dos débitos poderão ser negociados por até R$ 100 e mais de 15 milhões poderão ser quitados com apenas R$ 50.

A consulta e renegociação das dívidas do Feirão Limpa Nome podem ser feitas de forma totalmente digital por meio dos canais oficiais da Serasa:

Site: feiraolimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Ligação gratuita 0800 591 1222

WhatsApp 11 99575-2096

Para quem prefere realizar o atendimento de forma presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo país que também oferecem as condições e descontos especiais do Feirão mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.