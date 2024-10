Tem dívidas com os bancos? Mutirão dá desconto e taxa de juros reduzida; veja como participar

Os consumidores que estão endividados com os bancos poderão renegociar dívidas em um mutirão que acontecerá entre os dias 1º e 30 de novembro. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

Durante a ação, os bancos participantes oferecem parcelamento, descontos no valor da dívida ou ainda taxas de juros reduzidas para refinanciamento, conforme sua política de crédito.

“Os bancos estão empenhados em ofertar condições especiais para a negociação de dívidas em atraso e contribuir para a recuperação financeira do consumidor. A mobilização nacional propicia ao consumidor planejar o quanto tem de dívidas em atraso e o quanto sobra de dinheiro para negociar com a instituição credora”, afirma Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban.

Quais Dívidas Podem Ser Renegociadas?

Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito contraídas de bancos e instituições financeiras, que estejam em atraso e não possuam bens dados em garantia, nem dívidas prescritas.

Como Renegociar as Dívidas com os Bancos

Na página do mutirão na internet, criada especialmente para a ação, é possível consultar a relação de bancos participantes. As informações completas sobre o Mutirão 2024 podem ser encontradas na página do Mutirão no Meu Bolso em Dia Febraban.

Já as dívidas podem ser consultadas no Registrato, sistema do Banco Central por meio do qual é possível acessar, entre outros, o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR), que contém a relação de dívidas perante as instituições financeiras.

As negociações podem ser feitas diretamente com a instituição credora em seus canais oficiais ou pelo portal ConsumidorGovBr, lembrando que é preciso ter sua conta Prata ou Ouro.

Veja o Passo a Passo

Passo 1: Descubra quais e com quem são as suas dívidas

Para isso, basta consultar o "Registrato", do Banco Central. Ele mostra contas e relacionamentos que você possui com bancos e instituições financeiras e gera um relatório sobre empréstimos e financiamentos, como saldo devedor, modalidade (cheque especial, cartão de crédito, etc.) e se estão a vencer ou vencidas.

Acesse: bcb.gov.br.

Passo 2: Renegocie

Com posse das informações sobre com quem negociar, cadastre-se no site consumidor.gov.br.

Digite o nome da empresa e verifique se ela está cadastrada.

Clique no botão registrar reclamação e responda às perguntas.

Selecione a área serviços financeiros.

No campo problema, selecione renegociação/parcelamento de dívida.

Descreva o valor a ser renegociado e seu pedido à empresa.

Adicione anexos, como documentos ou comprovantes, se achar necessário.

Confirme o preenchimento da reclamação.