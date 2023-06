Tem dívidas com o Itaú? Banco realiza ação de renegociação até final do mês

O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 19, que durante o mês de junho irá realizar uma a ação de renegociação de dívidas. O banco oferece desconto de até 30% no parcelamento, além de descontos especiais na quitação.

Os clientes interessados podem acessar o app do Itaú, iniciar uma conversa por WhatsApp no número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp) ou entrar no site do banco, além dos canais tradicionais de atendimento ou ainda, nas agências dos correios em todo o Brasil.

“Queremos apoiar as pessoas que estão vivendo esse momento de inadimplência, por isso, abrimos novas possibilidades de reorganizar o orçamento, para que os nossos clientes recuperarem o equilíbrio financeiro mais rapidamente e possam voltar a planejar o futuro com mais segurança”, diz Beatriz Bernardi, diretora de Recuperação do Varejo do Itaú Unibanco.