Tem conta atrasada de energia? Energisa dá desconto de até 50% em renegociação de dívida

A Energisa, concessionária de energia elétrica está com uma campanha de renegociação de dívidas. Os consumidores que tiverem com contas em atrasado terão condições especiais de pagamento até dia 18 de agosto.

Será possível efetuar o parcelamento da dívida em até 24 vezes no boleto ou no cartão de crédito. Outra opção é ter desconto que pode poderá chegar até 50% para quem estiver com faturas em atraso por mais de 30 dias. A medida é válida para distribuidoras do Grupo, dos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe, Tocantins, Paraíba e Paraná.

“Nosso objetivo é que, diante das condições atrativas que estamos oferecendo, todos possam quitar suas dívidas”, afirmou Newton Santos, Diretor de Proteção de Receita do Grupo. Na última campanha, a Energisa afirmou que realizou mais de 115 mil negociações em todas as áreas de concessão da companhia.

Como negociar

A negociação de dívidas pode ser feita de forma digital, sem necessidade de deslocamento do cliente até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato pelos canais de atendimento como o WhatsApp da Gisa em http://www.gisa.energisa.com.br, aplicativo Energisa On (disponível nas lojas virtuais) e o site energisa.com.br. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).