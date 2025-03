Telefônica (VIVT3) anuncia pagamento de R$ 200 milhões em dividendos

A Telefônica Brasil (VIVT3) anunciou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JSCP) no valor bruto de R$ 200 milhões, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada no dia 13 de março de 2025. O montante será distribuído aos acionistas com base no balanço patrimonial de 28 de fevereiro de 2025.

Desse total, após a retenção de 15% de Imposto de Renda na fonte, o valor líquido a ser pago será de R$ 170 milhões. O valor por ação foi detalhado pela companhia: R$ 0,12337750073 por ação, com uma retenção de R$ 0,01850662511 de Imposto de Renda, resultando em R$ 0,10487087562 líquidos por ação.

A data de declaração foi estabelecida para 13 de março de 2025, com a data de posição acionária definida para 24 de março de 2025. Aqueles que tiverem ações registradas até essa data terão direito ao recebimento dos JSCP. Após essa data, as ações serão consideradas "ex-juros".

O pagamento dos juros está previsto para ocorrer até 30 de abril de 2026, com a data exata a ser definida pela Diretoria da Companhia. Esses juros serão imputados ao dividendo obrigatório do exercício social de 2025, que se encerrará em 31 de dezembro de 2025, conforme estabelecido no artigo 26 do Estatuto Social da empresa.

A Telefônica também esclareceu que o valor por ação pode ser ajustado, dependendo da base acionária da companhia a ser verificada no dia 24 de março de 2025, em função de eventuais aquisições de ações dentro do Programa de Recompra de Ações.

Os acionistas isentos ou imunes ao Imposto de Renda, conforme a legislação vigente, devem comprovar essa condição até 31 de março de 2025 junto ao Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco, responsável pela custódia das ações da empresa.