Tarifas de Trump: as ações que mais caíram na bolsa com a guerra comercial

O recente anúncio de tarifas comerciais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem gerado impactos significativos no mercado global, incluindo o Brasil.

Na bolsa brasileira, as ações mais prejudicadas pelas medidas foram a Brava (BRAV3), com queda de -19,13%, seguida da PetroRecôncavo (RECV3) e Petrobras (PETR3). Os dados fazem parte de um levantamento da consultoria Elos Ayta enviado com exclusividade para a EXAME.

As medidas protecionistas visam equilibrar a balança comercial dos EUA, mas criam desafios e oportunidades para as empresas brasileiras. As tarifas sobre importações de aço e alumínio, por exemplo, têm afetado setores como a siderurgia, enquanto o setor de petróleo, embora isento das tarifas, também foi impactado devido à incerteza global.

A intensificação da guerra comercial gerou preocupações sobre a desaceleração da economia global e uma queda na demanda por petróleo. O petróleo Brent, que serve como referência global, caiu para níveis abaixo de US$ 60 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, também caiu para abaixo de US$ 60. Em alguns dias, ambos os tipos de petróleo registraram quedas de até 7%.

Essas quedas nos preços do petróleo foram agravadas por decisões da OPEP, que anunciou um aumento maior do que o esperado na produção, pressionando ainda mais os preços do mercado energético.

Além disso, a guerra comercial intensificada por Trump leva a uma redução na demanda global por energia, afetando negativamente as ações de empresas de petróleo no Brasil.

As ações mais prejudicadas

As ações mais prejudicadas com o "tarifaço" incluem aquelas nos setores de exploração, refino e distribuição de petróleo, como Brava (BRAV3), PetroRecôncavo (RECV3) e Petrobras (PETR3), que sofreram perdas significativas devido à exposição ao mercado global de petróleo e derivados.

A Brava lidera as perdas com uma queda de -19,13%, seguida pela PetroRecôncavo com -15,58%, e a Petrobras com perdas de -12,71% e -12,81% em diferentes ações. Essas quedas refletem desafios operacionais e de mercado, além da incerteza gerada pelas políticas comerciais globais.

No setor siderúrgico, as ações da Gerdau Met (GOAU4) e Gerdau (GGBR4) também apresentaram quedas de -11,69% e -10,81%. Embora as siderúrgicas brasileiras tenham uma menor dependência das exportações para os EUA, as tarifas ainda afetam a competitividade dos produtos brasileiros no mercado norte-americano, reduzindo a demanda e aumentando os custos de exportação.

E as mais beneficiadas?

Por outro lado, as ações mais beneficiadas com o cenário atual incluem aquelas em setores essenciais ou que não dependem fortemente das exportações para os EUA. A Carrefour BR (CRFB3), por exemplo, alcançou um retorno de 11,96% no setor de alimentos, que é essencial e menos afetado pelas tarifas. A Natura (NTCO3) também apresentou um desempenho positivo, com um retorno de 3,29% no setor de produtos de uso pessoal, possivelmente impulsionado por uma recuperação nas vendas ou inovação de produtos.

Empresas como Yduqs Part (YDUQ3), no setor de serviços educacionais, e Engie Brasil (EGIE3) e Auren (AURE3), no setor de energia elétrica, também mostraram crescimento, com retornos de 2,82%, 2,33% e 1,49%, respectivamente. Esses setores tendem a ser menos impactados pelas tarifas comerciais, pois oferecem serviços essenciais que mantêm uma demanda constante.

Ações do Ibovespa com maior rentabilidade positiva de 2 a 7 de abril de 2025 Empresa Código Setor Retorno (%) Carrefour BR CRFB3 Alimentos 11,96 Grupo Natura NTCO3 Produtos de uso pessoal 3,29 Yduqs Part YDUQ3 Serviços educacionais 2,82 Engie Brasil EGIE3 Energia elétrica 2,33 Auren AURE3 Energia elétrica 1,49 Rumo S.A. RAIL3 Transporte ferroviário 1,01 Equatorial EQTL3 Energia elétrica 0,95 Cyrela Realt CYRE3 Incorporações 0,54 Taesa TAEE11 Energia elétrica 0,15 Santos Brp STBP3 Serviços de apoio e armazenagem 0,08