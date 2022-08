Sudeste tem gasolina a R$ 5,72 e etanol a R$ 4,53, preços abaixo da média nacional

De acordo com levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), divulgado na última quinta-feira, 25, o Sudeste fechou a primeira quinzena de agosto com o preço médio de todos os combustíveis abaixo da média nacional. Na região, a gasolina foi comercializada a R$ 5,72, valor 7,51% mais barato em comparação a julho. Já o etanol foi encontrado a R$ 4,53 nas bombas de combustíveis da região, com recuo de 7,51% também.

Confira abaixo as médias de preço de cada estado do Sudeste após o fechamento da primeira quinzena de agosto:

Agosto 2022 Diesel (R$) Diesel S-10 (R$) Etanol (R$) Gasolina (R$) Espírito Santo 7,471 7,634 5,037 5,865 Minas Gerais 7,530 7,658 4,331 5,692 Rio de Janeiro 7,388 7,537 4,803 5,730 São Paulo 7,328 7,461 3,956 5,580

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

“As reduções para o preço da gasolina no repasse às refinarias acumuladas no mês de julho contribuíram para essas baixas verificadas pelo último levantamento da Ticket Log, com o recuo no preço médio do combustível chegando a 24%, no comparativo com junho. Devemos aguardar os reflexos da nova redução de 4,85% anunciada, que deve trazer novas mudanças no preço nas bombas nos próximos dias”, comenta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frotas & Mobilidade da Edenred Brasil.

“Comercializado a R$ 3,96, valor 5,97% mais barato que o mês anterior, o etanol comercializado em São Paulo continua sendo o mais barato do país e o combustível mais vantajoso para abastecimento no estado, segundo IPTL. Já o diesel comum e o S-10 fecharam o período a R$ 7,43 e R$ 7,57, com reduções de 1,73% e 1,62%, no comparativo com o mês anterior”, complementa Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log. A quantidade de veículos administrados pela marca é de 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês