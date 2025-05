Stellantis faz recall de mais de 21 mil veículos no Brasil por risco de desligamento em movimento

A Stellantis, grupo que controla marcas como Fiat e Peugeot, anunciou nesta terça-feira, 27, um recall que afeta mais de 21 mil veículos no Brasil. O motivo é um possível defeito na central de gerenciamento do motor, que pode permitir a infiltração de água e levar ao desligamento inesperado do carro durante a condução — um risco que, segundo a montadora, pode resultar em acidentes graves.

De acordo com o comunicado da empresa, o problema “potencializa a ocorrência de acidentes com danos materiais, físicos ou até fatais aos ocupantes ou terceiros”. A falha será corrigida gratuitamente nas concessionárias da rede mediante agendamento prévio. O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente 1 hora.

Modelos afetados

Na Fiat, 21.044 unidades estão envolvidas no chamado. Os modelos impactados incluem:

Mobi, Fiorino, Nova Strada, Cronos e Argo — todos fabricados em 2025

— todos fabricados em 2025 Pulse — com unidades produzidas em 2024 e 2025

Já na Peugeot, 449 veículos precisarão passar pela revisão. São eles:

208 hatch — ano 2024

— ano 2024 Partner Rapid — ano 2025

Atendimento ao consumidor

A Fiat disponibiliza atendimento via WhatsApp pelo número (31) 2123-6000 e pela central telefônica 0800 707 1000. A Peugeot oferece suporte pelo 0800 703 2424.

Abaixo, os intervalos de chassis dos modelos afetados:

Fiat

Fiorino 2025: S9277883 a S9287801

Mobi 2025: SY984445 a SYA13915

Nova Strada 2025: SYF98007 a SYG52837

Cronos 2025: SU420390 a SU429908

Argo 2025: SYN73170 a SYP14614

Pulse 2024-2025: RYS66139 a SYS82083

Peugeot