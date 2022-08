Nubank lança plataforma de segurança para ajudar clientes vítimas de golpes e fraudes

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 25, o lançamento do SOS Nu, uma central de segurança com informações, dicas e procedimentos que explica aos clientes como agir em situações adversas e de comprometimento de dados pessoais. A plataforma detalha quais passos devem ser seguidos conforme os casos e como é possível proteger as informações e o acesso a elas. Para conhecer a ferramenta, basta acessar: https://blog.nubank.com.br/sos-nu/.

Na plataforma, é possível acessar conteúdos sobre fraudes envolvendo perda de senha, boleto falso, clonagem de cartão, golpes via Pix ou WhatsApp, roubo de celular e mais. Para cada situação há recomendações específicas, mas entrar em contato com o Nubank para notificar o caso e fazer um boletim de ocorrência são as prioridades.

“O SOS Nu chega para ser uma ferramenta de utilidade pública necessária no combate ao problema de segurança pública que temos no Brasil. Iremos constantemente atualizar esse conteúdo para que milhões de pessoas, e não apenas nossos clientes, tenham acesso a uma central única sobre o tema, e possam assim evitar serem vítimas de ações criminosas”, comenta Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Caí em um golpe. Como proceder?

A seguir, confira os passos recomendados pela plataforma para casos de roubo ou clonagem do cartão físico ou virtual:

Abra o app do Nubank e clique em “Cartão de crédito”;

Depois, toque em “Meus cartões” e selecione o cartão em questão, físico ou virtual.

Se for um cartão físico:

- Clique em “Bloquear”, no botão que fica junto ao ícone de cadeado, e pronto;

- Não deixe de entrar em contato com a área de atendimento do Nubank para cancelar o cartão atual e emitir uma nova via. Você pode fazer isso pelo chat, e-mail (meajuda@nubank.com.br) ou telefone (0800 608 6236).

Se for um cartão virtual:

- Também clique em “Bloquear”, no botão que fica junto ao ícone de cadeado;

- Se desejar, você pode solicitar um novo cartão virtual imediatamente pelo app.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês