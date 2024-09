Sorteio do prêmio de R$ 33 milhões da Mega-Sena atrasa; entenda o motivo

Na noite de sexta-feira, 6 de setembro, o sorteio da Mega Sena e de outros prêmios da Loterias Caixa enfrentaram um atraso por causa de uma falha técnica.

Normalmente realizados por volta das 20h, os sorteios foram atrasados por algumas horas, mas ainda acontecerão no mesmo dia. Para esta noite, está programado o sorteio da Mega Sena, concurso 2771, com prêmio acumulado em R$ 33 milhões.

O anúncio sobre o problema técnico foi feito por Telma Emerick no canal oficial das Loterias Caixa no YouTube.

“Infelizmente ainda não foi possível iniciarmos os sorteios desta noite, devido a problemas operacionais. Mas não se preocupe porque os sorteios vão acontecer. Com sorteio ao vivo é assim mesmo! Seguimos trabalhando para realizar os sorteios da forma mais completa e transparente, para que você possa acompanhar cada detalhe”, disse.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Quanto rende R$ 100 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 100 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 589.100,00, considerando a taxa de rendimento de 0,5891% registrada em junho de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 100 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 100 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,68% ao ano gera um rendimento mensal bruto de aproximadamente R$ 971.538,46. Após descontar o imposto de renda de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias, o rendimento líquido seria de cerca de R$ 825.807,69 por mês.

Rendimento de R$ 100 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 100 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 9.697.000,00 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 808.083,33 por mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.