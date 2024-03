Sorteio do prêmio de R$ 205 milhões da Mega-Sena atrasa; entenda o motivo

O sorteio da Mega-Sena das Loterias Caixa desta terça-feira, 5, sofreu um atraso devido a problemas técnicos. Além disso, os resultados da Lotofácil, Quina, Dia de Sorte e Timemania também estão pendentes no momento.

Apesar do problema na realização do sorteio, a apresentadora Nadiara Pereira afirmou que o sorteio ainda deve ocorrer esta noite.

"Infelizmente, ainda não foi possível iniciarmos os sorteios dessa noite devido a problemas operacionais, mas não se preocupe porque os sorteios acontecerão da forma mais completa e transparente nos canais da Caixa".

Os concursos normalmente ocorrem a partir das 20h e são transmitidos ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Procurada pela Exame Invest, a Caixa não respondeu até a publicação desta nota.

