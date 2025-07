Sofá na Caixa: Procon-SP abre investigação contra empresa após 500 reclamações

O Procon-SP informou nesta quinta-feira, 17, um procedimento de fiscalização da empresa 'Sofá Na Caixa', após constatar um crescimento preocupante de reclamações e a ausência de respostas por parte da empresa tanto aos consumidores quanto ao órgão de defesa do consumidor.

Entre janeiro e meados de julho deste ano, o Procon-SP recebeu mais de 500 queixas, número que dobrou em relação a todo o ano de 2024. A maioria das reclamações refere-se à não entrega dos produtos adquiridos.

O Procon-SP afirma que tentou uma reunião virtual com representantes da Sofá Na Caixa, que não compareceram e tampouco justificaram a ausência. Nova tentativa de contato foi feita por meio de correspondência, já que a sede da empresa fica no interior de SP, também ignorada pela empresa – os documentos foram devolvidos pelos Correios com a anotação “destinatário ausente”, nas três tentativas de entrega realizadas.

Agora, especialistas da área de fiscalização do Procon-SP vão analisar os casos individuais reportados e avaliar se também há impacto coletivo aos consumidores, o que pode resultar na aplicação de sanções administrativas, incluindo multa.

Evite estes sites

Além disso, o Procon-SP afirma que foi iniciado o procedimento para inserir o nome e o domínio da Sofá Na Caixa na lista “Evite Estes Sites”, disponível no site oficial do Procon-SP. A lista reúne empresas com registros de reclamações não resolvidas, que não foram localizadas ou não responderam às notificações da entidade.