Social commerce, smartphones e itens para o lar: as tendências que marcaram a Shopee em 2025

A Shopee divulgou nesta terça-feira, 23 de dezembro, os produtos, categorias e tendências que mais atraíram compradores na plataforma ao longo de 2025 no Brasil.

O levantamento anual indica que os consumidores mantiveram o foco em bom custo-benefício, mas também priorizaram variedade, praticidade e experiências de compra mais integradas.

Entre os itens com maior relevância, produtos de tecnologia tiveram destaque nas vendas. Aparelhos como smartphones, projetores 4K, caixas de som, bicicletas ergométricas e parafusadeiras lideraram a lista entre os eletrônicos mais procurados.

A categoria de itens para o lar também permaneceu entre as preferidas dos consumidores brasileiros. O produto mais vendido de 2025 na Shopee foi o jogo de lençol casal 400 fios, com mais de 11 milhões de buscas ao longo do ano.

No segmento de casa e decoração, produtos como torneiras para pia de cozinha, armários, papéis de parede, penteadeiras e tapetes para sala também tiveram alto volume de vendas. Segundo a Shopee, a popularidade desses itens está relacionada ao interesse contínuo por conforto e melhorias no ambiente doméstico, comportamento impulsionado por conteúdos nas redes sociais.

“2025 foi um ano histórico para a Shopee. Completamos cinco anos de atuação no Brasil e batemos recordes, impulsionados pela confiança do consumidor, entregas cada vez mais rápidas com a expansão de nossa malha logística e vendedores com variedade de produtos, incluindo grandes marcas", explica à EXAME, Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee.

As categorias que mais movimentaram a Shopee em 2025 incluem moda feminina, beleza, decoração, celular e acessórios, eletrodomésticos e móveis. O levantamento da plataforma destaca ainda a forte influência da sazonalidade no comportamento de consumo.

Materiais escolares lideraram as vendas em janeiro, enquanto ventiladores tiveram pico em março. Roupas de frio ganharam relevância em junho, livros para colorir foram destaque em julho e torneiras com chuveiro de rotação registraram alta nas vendas entre setembro e outubro. Em novembro, produtos de cabelo e itens natalinos concentraram o interesse dos consumidores. Já em dezembro, roupas de cama se consolidaram como os itens mais buscados.

Segundo o executivo, parcerias estratégicas e patrocínios de grandes organizações, inclusive com o Flamengo, contribuíram para o desempenho da plataforma ao longo do ano.

"Ao longo do ano, também conectamos conquistamos mais usuários com ações como o patrocínio do Flamengo e nossas datas duplas. Esses resultados reforçam nosso compromisso com o Brasil”, destaca Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee.

Avanço das operações de logística

O desempenho da Shopee também foi impulsionado por melhorias logísticas. No segundo trimestre de 2025, o tempo médio de entrega no país foi reduzido em mais de dois dias em comparação ao mesmo período de 2024. Na Grande São Paulo, aproximadamente uma em cada quatro encomendas foi entregue no dia seguinte, e 40% chegaram em até dois dias.

A entrega rápida foi expandida para mais de 75 cidades, incluindo regiões metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. No primeiro semestre, foi anunciada a nova rota aérea entre São Paulo e Manaus, com expectativa de redução de 60% no tempo médio de entrega para o Norte do país.

O poder do Social Commerce nas vendas

A estratégia de social commerce também teve papel central na plataforma. Em 2025, a Shopee intensificou o uso de formatos interativos como o Shopee Live e lançou o Shopee Vídeo. As transmissões ao vivo, realizadas por vendedores, afiliados e pela conta oficial, chegaram à média de cinco mil lives por dia. A categoria de beleza teve destaque nessas ações, com bases de maquiagem entre os produtos mais vendidos.

O mercado de afiliados cresceu significativamente, encerrando o ano com mais de 8 milhões de participantes cadastrados. Parcerias com o YouTube Shopping e a Meta ampliaram o alcance dos criadores, oferecendo novos canais para divulgação e geração de receita.