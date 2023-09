Site e aplicativo do INSS estão fora do ar; veja como ser atendido

Trabalhadores, aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão sem acesso ao site e ao aplicativo Meu INSS desde a manhã desta quinta-feira, 28. Relatórios de usuários do Downdetector indicam problemas com os sites da Receita Federal, desde às 8h.

O CNIS reúne dados sobre as contribuições previdenciárias dos trabalhadores da iniciativa privada. Neste sistema, estão listados todos os vínculos trabalhistas e os respectivos recolhimentos mensais à Previdência Social.

O Meu INSS, por sua vez, permite requerer benefícios, marcar perícias médicas, consultar agendamentos já feitos, saber sobre andamento de processos, fazer atualização de dados e até consultar o extrato de pagamento mensal, incluindo o valor da antecipação da primeira metade do 13º salário (50%), que será liberada nos próximos dias com o benefício referente a maio.

A Receita Federal ainda não se pronunciou sobre a falha técnica.

Como ser atendido enquanto o site e app não voltam?

A saída para os segurados é procurar informações junto à central telefônica 135. Por meio do call center, é possível fazer inscrição junto à Previdência Social, requerer benefícios, agendar atendimento em uma agência, consultar resultado de perícia médica, consultar data de pagamento de benefício e, fazer denúncia anônima, entre outras possibilidades.

Além disso, o segurado pode conversar com um atendente para obter informações sobre um benefício da Previdência Social.

O horário de teleatendimento é de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Mas o atendimento eletrônico está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Como criar a conta Gov.br?

Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro com CPF pode fazer o cadastro dentro da plataforma Gov.br. Para criar a conta, é preciso baixar o aplicativo (App Store ou Google Play) e seguir os passo, começando pelo "criar conta". Com o cadastro, o cidadão consegue ter acesso a diversos serviços digitais do governo como INSS, carteira de trabalho digital e o seguro desemprego.

Como conseguir nível prata no Gov.br usando o aplicativo