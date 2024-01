Sistema do INSS fica fora do ar nesta quarta-feira

Uma falha no link da Telebras, responsável por fornecer internet a todas as agências do INSS do país, causou a interrupção dos serviços, como o Meu INSS e a Central de Atendimento 135, nesta quarta-feira, 17.

A extensão do problema ainda não foi avaliada completamente, mas todas as regiões foram impactadas, algumas de maneira mais acentuada do que outras.

Em nota, o INSS afirmou que a Telebras está trabalhando para restabelecer o funcionamento do sistema. O órgão também anunciou que, até o fim do dia, fará um balanço fornecendo detalhes sobre a origem do incidente.

Por outro lado, a Telebras afirmou que foi detectado um problema de ordem técnica na manhã desta quarta-feira, 17, com origem no Rio de Janeiro, que deixou a rede intermitente. A empresa disse que a falha foi resolvida pelos técnicos da Telebras pela manhã.

Procurada pela EXAME, o INSS confirmou o rompimento de fibra óptica da Telebras e que o app Meu INSS e a Central de Atendimentos 135 estão funcionando normalmente.

"O problema afetou o funcionamento do Meu INSS e da Central 1356. No entanto, o sistema já foi restabelecido", disse a instituição.

O Meu INSS, um canal online acessado por computadores e dispositivos móveis, oferece mais de 90 serviços, incluindo solicitação de aposentadoria e consulta de extrato de pagamento. Já a Central 135 fornece atendimento telefônico, operando de segunda a sábado, das 7h às 22 horas no horário de Brasília.